Firenze, il film Dreams premiato a Berlino arriva allo Spazio Alfieri

Firenze, 11 marzo 2025 - Dreams, il film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino, arriva a Firenze. Da giovedì 13 marzo, ore 21.15, in esclusiva allo Spazio Alfieri. Il primo capitolo della “Trilogia delle relazioni” del regista norvegese Dag Johan Haugerud, "Dreams", dal diario di un'adolescente, offre una riflessione sull'amore e sul confronto generazionale.

Dettagli del film e contributo del regista

Venerdì 14 marzo, dopo la proiezione (ore 21.15 v.o.s.), sarà presentato un intervento in video del regista. Il regista norvegese Dag Johan Haugerud con l'Orso d’oro al Festival di Berlino per Dreams riceve il più alto riconoscimento della sua carriera. Haugerud, 60 anni, in Norvegia è conosciuto anche per la sua carriera di scrittore. Dreams è l’ultimo film di una trilogia i cui primi due film, Sex e Love, sono usciti nel 2024.

Trama e temi principali di "Dreams"

Dreams è incentrato su Johanne – interpretata dall’attrice Ella Øverbye – una ragazza di 17 anni che si innamora della sua insegnante di francese e scrive ciò che prova su un diario, poi scoperto dalla sua famiglia. Da giovedì 13 marzo iniziano le proiezioni v.o.s e in italiano. Alla proiezione del 14 marzo seguirà un intervento video del regista.

Johanne ha diciassette anni e vive un mondo interiore fatto di emozioni e desideri inespressi. Quando si innamora della sua insegnante di francese, il confine tra sogno e realtà diventa labile. Per dare ordine ai suoi sentimenti, Johanne inizia a scrivere un diario dettagliato, mettendo in parole il suo vissuto, pulsante di passione, paura e scoperta. Quando la madre e la nonna leggono quelle pagine, inizialmente sono sgomente, ma presto si rendono conto della forza autentica e quasi letteraria delle sue parole. Il diario diventa lo spunto per un confronto generazionale su amore, desiderio e libertà di espressione.

Un’opera che esplora l’animo femminile. Dreams si distingue per la narrazione delicata e introspettiva. La voce interiore della protagonista guida lo spettatore in un viaggio tra sogno e realtà, tra desideri inconfessabili e il timore del giudizio altrui. Il film non cede mai a facili stereotipi e, pur trattando il tema dell’amore proibito, lo fa con leggerezza e profondità.

"Dreams" nella trilogia delle relazioni

Il primo tassello di una trilogia sulle relazioni. Dreams è l'ultimo capitolo della “Trilogia delle relazioni” del regista norvegese Dag Johan Haugerud. Gli altri, Love (presentato in concorso al Festival di Venezia nel 2024) e Sex (presentato alla Berlinale 2024), fanno parte di un progetto che promette di esplorare le mille sfaccettature dell’amore e del desiderio, affrontando il tema della scoperta di sé con uno sguardo inedito e penetrante.