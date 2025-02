Firenze, Sonia Bergamasco presenta il suo documentario su Eleonora Duse

Firenze, 10 febbraio 2025 - Dopo l’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma (dove ha vinto il Premio come Miglior Documentario) e l’anteprima toscana in concorso alla 45esima edizione del Festival di Cinema e Donne di Firenze (per la “50 Giorni di Cinema a Firenze”), il film Duse, The Greatest, di Sonia Bergamasco, arriva in sala e sarà presentato dalla stessa regista, al cinema La Compagnia, martedì 11 febbraio, alle 19. A cento anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, Sonia Bergamasco, nel suo film opera prima, ci accompagna in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre ispirando Lee Strasberg, storico direttore dell’Actors Studio, e generazioni di attori.

“Con questo film – ha dichiarato Sonia Bergamasco - come una detective, mi sono messa sulle tracce di Eleonora Duse, un’attrice leggendaria che ha illuminato la strada alle generazioni successive con l’energia dirompente del suo corpo di scena. Al centro di quest’indagine è il corpo dell’attrice, il suo labirinto. Seguendo il percorso di Eleonora Duse, artista simbolo, e grande “assente” (in video, di lei ci resta solo un film muto) Duse, The Greatest vuole fare luce sul mestiere dell’attrice oggi: che cos’è diventato, qual è il suo spazio nell’immaginario collettivo contemporaneo. La macchina da presa scivola sui corpi delle persone incontrate (attrici, autrici, artisti, studiosi), si immerge nei particolari. Quello che ho indagato è il corpo sensibile, nudo, dell’attrice (ieri e oggi) e la radiografia del suo corpo immaginario, attraversato dallo sguardo degli altri. Un flusso di immagini in cui momenti di fermo (scatto fotografico) fanno da snodo e da collante alla narrazione. Fermo immagine dal girato contemporaneo in cui immergersi per cogliere dettagli dei corpi e delle azioni, e per saldare il racconto a immagini più “antiche”, fotografiche, o a video d’archivio in bianco e nero”.

Il film rimarrà in programmazione a La Compagnia fino al 17 febbraio ai seguenti orari: 11 febbraio ore 19 proiezione alla presenza della regista, 13 febbraio ore 15 e 19, 15 febbraio ore 15 e 17 febbraio ore 17. Maurizio Costanzo