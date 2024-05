Digital Safari: un mese per esplorare la cultura digitale

Firenze, 9 maggio 2024 - Giungla od opportunità? L'ingresso repentino nelle nostre vite dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale continua a sollevare dubbi e perplessità sul suo utilizzo in ambito domestico e professionale: interrogarsi sugli scenari futuri per costruire una "cultura digitale" solida e diffusa diventa premessa fondamentale per non farsi trovare impreparati dinanzi ai cambiamenti sociali ed economici, nella prospettiva di guardare alla tecnologia non come nemico, ma strumento di crescita nel lavoro, nello studio e nella vita quotidiana.

Per questo, Nana Bianca insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio ha deciso di ospitare fino al 30 maggio negli spazi dell'Innovation Center la quarta edizione di "Digital Safari", il format di incontri condotto dal digital strategist Luca Cappiello e dalla business project manager Annagrazia Stifanelli che mette in connessione esperti, professionisti e imprenditori del settore per condividere con la città idee, esperienze e curiosità. Dopo il successo straordinario delle passate stagioni, conclusesi con quattordici eventi, quarantadue ospiti e milleseicento partecipanti all'attivo, l'edizione di quest'anno presenta quattro appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, a partire da oggi alle 18, quando il fondatore e Ceo di Travel Singularity Simone Puorto, l'avvocato del digitale Alessandro Vercellotti e Cecilia Lascialfari, Generative AI Researcher, parleranno dell'impatto concreto dell'AI sul nostro modo di vivere e lavorare.

La serata del 14 maggio sarà invece dedicata a criticità e opportunità legate all'applicazione dell' AI nel mondo della creatività artistica e del design: un resoconto generale sullo stato dell'arte in compagnia di Matteo Pogliani, Ceo di 40Degrees, Matteo Gazzarri, fondatore di Studio Riprese Firenze, e Serena Tabacchi, co-founder di MoCDA, Museum of Contemporary Digital Art. Si parla del rapporto tra IA e Marketing nel meeting del 23 maggio, che ospita Francesco Agostinis, cofondatore di Loop, Luca Barboni, padre di 247X, e il growth specialist Lara D'Argento. Il quarto e ultimo convegno - previsto il 30 maggio - affronterà infine la relazione tra l'AI e la scuola del futuro: sul palco, Giorgio Soffiato, amministratore delegato di Marketing Arena, la direttrice di Talent Garden Giulia Amico, e il project manager della scuola di coding 42Firenze Mario Bus.

"La possibilità di sfruttare a vantaggio del territorio le sfide globali della ricerca e dell'innovazione dipende dalla capacità di attrarre manodopera specializzata e imprese dall'alto valore aggiunto - sottolinea il Ceo di Nana Bianca Alessandro Sordi - Per farlo, sono necessari contenitori e contenuti per connettere in un'unica rete cittadinanza attiva, giovani talenti emergenti e mondo delle start-up, come gli spazi di co-working offerti dal nostro ecosistema dell'innovazione".