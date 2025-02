Dall’Australia a Firenze: gli Airbourne in concerto

Firenze, 1 febbraio 2025 - Ferma a Firenze il nuovo tour europeo degli Airbourne: la hard rock band australiana sarà in concerto lunedì 3 febbraio al Viper Theatre. Ad aprire il live saranno i britannici Asomvel (ore 20). I biglietti (posto unico 42,55 euro) sono disponibili online su www.vivaticket.com, apertura porte ore 19.30. La band presenta uno stile fortemente ispirato a quello degli AC/DC. Gli australiani seguono quindi questo sentiero di riferimento, già battuto da gruppi come AB/CD, Rhino Bucket, Kix e Krokus negli anni '80 e '90, mantenendo negli anni la diffusa tradizione di band clone del leggendario gruppo di Sydney. All'età di 11 anni, Joel O'Keeffe iniziò a suonare pezzi di chitarra tratti da famosi artisti australiani come AC/DC o Rose Tattoo tentando così di imitarli. In questo periodo il suo fratello maggiore, che all'epoca aveva 15 anni, cominciò, ispirato da lui a suonare la batteria. Dopo qualche tempo i due fratelli O'Keeffe decisero di formare una band. Nel 2003 con l'arrivo del chitarrista David Roads, conosciuto da Joel O'Keeffe mentre stava lavorando in un hotel, e dal bassista Justin Street, conosciuto sempre dal chitarrista/cantante ad una festa in Australia alla quale iniziarono a parlare tra di loro di cosa facevano nella loro vita, la line-up della band fu completata.Così Joel conobbe Justin e quello fu il giorno della nascita vera e propria degli Airbourne. Fondati dai fratelli Joel e Ryan O'Keeffe, gli Airbourne si sono imposti al grande pubblico grazie al loro rock 'n' roll senza fronzoli condito da performance esplosive ad alta energia. In vent’anni di carriera hanno proposto oltre 1.100 live, hanno partecipato ai maggiori festival del mondo - tra cui Wacken, Download, Hellfest, Rock am Ring e Rock im Park – e hanno diviso il palco con giganti del rock come Iron Maiden, Motörhead e Rolling Stones. Un percorso, quello del quartetto australiano, iniziato con “Runnin' Wild”, strepitoso album di debutto con cui hanno fatto il pieno di premi e nomination, e continuato con “No Guts. No Glory” (2010), “Black Dog Barking” (2013), “Breakin' Outta Hell” (2016), fino al recente “Boneshaker”. Tra i tanti riconoscimenti, impossibile non ricordare Classic Rock Roll of Honour Award come "Best Live Band". La loro dedizione e i tour incessanti hanno consolidato il loro status di moderni portabandiera del rock classico. Suonare rock ad alto numero di ottani: questa è la missione degli Airbourne. Prevendite biglietti su Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804). Maurizio Costanzo