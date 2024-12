Da Chiara Francini ad Ascanio Celestini: al via la nuova stagione teatrale a Pontassieve

Pontassieve, 6 dicembre 2024 – Sono cinque gli appuntamenti col grande teatro di prosa in programma per la stagione 2024/25 del Cinema Teatro Italia di Pontassieve. Un cartellone che accompagnerà il pubblico fino ad aprile, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La stagione si apre lunedì 20 gennaio (ore 21:00, come per tutti gli spettacoli) con Una relazione per un’accademia di Franz Kafka, interpretato e diretto da Tommaso Ragno. Tommaso Ragno incarna Pietro il Rosso, la scimmia, che si chiama in questo modo per colpa del segno rosso rimastole sul volto quando è stata ferita da due pallottole mentre la catturavano. In scena il celebre racconto di Kafka del 1917 in cui lo scrittore sceglie di dar voce a una scimmia e di farne l’emblema di un’importante riflessione sulla libertà. Giovedì 6 febbraio è il momento di Chiara Francini, in scena con il suo Forte e Chiara. Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco di Stivalaccio Teatro, con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, è lo spettacolo in programma domenica 16 marzo (ore 21) e lunedì 17 marzo in matinée per gli studenti delle scuole superiori. Shakespeare diventa materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie “otelliane”, i pregiudizi da “mercante”, “tempeste” e naufragi, in una danza tra la vita e la morte, coltelli e veleni. Domenica 30 marzo (ore 21:00) e lunedì 31 marzo in matinée per gli studenti delle scuole superiori va in scena L’Eccezione e la regola di Bertolt Brecht, per la regia di Renata Palminiello. Scritta da Brecht nel 1930, questa breve parabola è semplice, aspra, forte e formalmente perfetta. La storia è ambientata in Mongolia: tre uomini – un Mercante, un Portatore e una Guida – devono raggiungere il più velocemente possibile la città di Urga per concludere un affare. Per l’ultimo appuntamento in cartellone, sabato 12 aprile, Ascanio Celestini presenta il reading Le nozze di Antigone, accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica. La tragedia sofoclea e le stragi della resistenza si fondono nel racconto di Antigone, eroina tragica a cui Ascanio dà voce. Una riscrittura collocata tra l'epoca fascista e il dopoguerra, che oscilla tra ricordo e presente, tra mito e storia, tra realtà e immaginazione e ancora tra un mito classico e uno moderno. “Una importantissima opportunità per il territorio – afferma il Sindaco di Pontassieve, Carlo Boni - con nomi importanti del grande teatro italiano che arrivano a Pontassieve, nel nostro centro storico, grazie al sostegno della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e alla collaborazione del Cinema Teatro Italia. Un calendario che arricchisce la programmazione di eventi a Pontassieve in un percorso di promozione della cultura che fa parte di processo di lungo periodo, attraverso il Cinema, il Teatro, le Arti visive, che va oltre ad una serie di singoli momenti, spesso solo circoscritti ad un inizio e una fine, ma che serve a far tornare a vivere la cultura come un processo continuativo destinato a dare frutti sempre maggiori, capace di far crescere la nostra comunità”. “Per Fondazione Toscana Spettacolo è un orgoglio cominciare il nuovo anno con la nuova collaborazione con il Comune di Pontassieve. Valorizzare il patrimonio di teatri della regione con contenuti di qualità è non solo un dovere istituzionale, ma una vocazione precisa per la nostra Fondazione - afferma la Presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti -. Il cartellone che inaugura il progetto condiviso con l'amministrazione comunale per il Teatro Cinema Italia accompagnerà il pubblico in spettacoli che presentano grandi interpreti e grandi testi, dai classici rivisitati in chiave contemporanea a nuove produzioni che raccontano con intelligente ironia il cambiamento della società e il ruolo della donna. Tutto ciò affinché il teatro continui la sua funzione di aggregazione culturale ma anche sociale, per un pubblico sempre più plurale, attento e preparato". “I cinque titoli in cartellone accompagneranno gli spettatori del Teatro Cinema Italia di Pontassieve fino alla primavera con una programmazione di grande qualità, che spazia da temi di attualità e costume, a testi classici che rappresentano dei veri capisaldi del teatro di tutti i tempi - spiega la Direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta-. A cominciare da Relazione per un'Accademia di Franz Kafka, interpretato e diretto da Tommaso Ragno, che invita alla riflessione sul tema della libertà. E poi l'amore e le eterne passioni umane come solo Shakespeare ha saputo raccontare, affidate allo spettacolo Romeo e Giulietta. Il pubblico troverà inoltre il testo di un gigante della drammaturgica quale Bertolt Brecht, e una tragedia classica come Antigone, riscritta e collocata in un inedito contesto storico come quello dell'epoca fascista, per un intenso reading di Ascanio Celestini. Non mancherà l'intelligente ironia di Chiara Francini, vera one woman show, per il suo racconto in musica di vicende pubbliche e personali sempre acute e divertenti. Un programma denso di contenuti che segna l’inizio dell’importante collaborazione con il Comune di Pontassieve”. Maurizio Costanzo