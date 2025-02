Firenze, ultimi giorni per iscriversi al corso sul Mestiere del Teatro

Firenze, 27 febbraio 2025 - Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi di marzo di alta formazione della Fondazione Zeffirelli che si svolgeranno a Firenze, nelle aule didattiche del Complesso Monumentale di San Firenze. Il Mestiere del Teatro a cura di Massimo Luconi (7-9 marzo) Il corso di formazione Il Mestiere del Teatro per attori, registi e organizzatori dello spettacolo è costituito da una serie di incontri iniziati a novembre 2024 e che si svolgeranno fino a giugno 2025, frequentabili anche singolarmente. Il prossimo incontro è previsto il 7-9 marzo. Il corso è incentrato sul lavoro di analisi, interpretazione e messa in scena di un testo teatrale, che verrà presentato il 22 giugno con una mise en espace aperta al pubblico promossa dalla Fondazione Zeffirelli e con un possibile allestimento, se ci saranno le condizioni idonee, nel contesto del Festival di Radicondoli. Il percorso formativo si focalizzerà sulla conoscenza di alcuni strumenti tecnici come l’uso del corpo, della voce, della gestualità, elementi fondamentali nel complesso lavoro di interpretazione. I partecipanti, guidati da Massimo Luconi, lavoreranno inoltre sull’analisi drammaturgica della comunicazione teatrale, approfondendo la storia del teatro contemporaneo e le dinamiche anche organizzative dello spazio scenico e della messa in scena. Al termine del corso di formazione a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il Percorso Il Mestiere del Teatro attivo per l’anno 2024-2025 ripercorre e prosegue il progetto formativo di Massimo Luconi iniziato nell’anno 2023-2024 che si è concluso con una prova aperta al pubblico nella sala della Musica della Fondazione Zeffirelli e con la messa in scena in Prima Nazionale al Radicondolifestival 2024 del testo di nuova drammaturgia italiana promossa da Riccione Teatro, “Imprimatur” di Alessandro Paschitto. Scenografia Cinematografica: i maestri, le teorie e le tecniche (8 e 15 marzo). Il corso di formazione La Scenografia Cinematografica: i maestri, le teorie e le tecniche si articolerà in due moduli indivisibili della durata di 6 ore ciascuno e sarà tenuto da Luca Verdone, figlio del grande storico e critico cinematografico Mario Verdone, regista, documentarista, sceneggiatore e saggista. Autore di film di fiction e di documentari sul mondo del cinema e sulla storia dell’arte, ha ottenuto numerosi premi, tra cui, ben tre Nastri d’argento e, fra i vari incarichi che ricopre, attualmente è consulente artistico degli eventi culturali per la Fondazione Museo Alberto Sordi. Il corso di formazione La Scenografia Cinematografica: i maestri, le teorie e le tecniche si propone di fornire delle risposte ai quesiti su cosa è la scenografia cinematografica e quali sono le caratteristiche dal punto di vista sia tecnico che estetico rispetto alla scenografia teatrale. Affronterà inoltre l'aspetto della sua evoluzione nel corso del periodo relativamente breve della storia del Cinema e quale è stato il fondamentale contributo degli artisti che hanno partecipato al lavoro dei grandi Maestri. Il corso di formazione La Scenografia Cinematografica: i maestri, le teorie e le tecniche si rivolge a chi intende intraprendere la carriera di scenografo per il cinema, agli studenti di regia che vorranno approfondire le problematiche dell’immagine cinematografica, a registi professionisti che intendano arricchire il proprio bagaglio formativo, agli studenti delle discipline dello spettacolo e delle Accademie di Belle Arti, a tutti gli appassionati che sono interessati a approfondire la propria conoscenza ed entrare all’interno di una macchina produttiva complessa e affascinante.