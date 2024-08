Corri la Vita, dal 1 settembre aprono le iscrizioni

Firenze 31 agosto 2024 - Dal 1 settembre aprono le iscrizioni a Corri La Vita 2024 che si svolgerà domenica 29 settembre: con un’offerta minima di 10 euro sarà possibile ritirare una delle ambite magliette della manifestazione firmate come sempre da Ferragamo. Il colore scelto per questa edizione è Green Forest (verde foresta) e il suo packaging è totalmente bio-compostabile. La manifestazione si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla straordinaria cornice della Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Il testimonial grafico di questa edizione è la statua equestre di Cosimo I del Giambologna appena restaurata che si trova proprio in piazza della Signoria e che per l’occasione indossa la maglietta di Corri La Vita. Corri La Vita 2024 sarà una straordinaria opportunità per trascorre un’intera giornata all’insegna della solidarietà, del benessere e della cultura. Ogni euro donato sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che hanno affrontato la sfida del tumore al seno; per questo è fondamentale il contributo di tutti.

Ecco i punti dove sarà possibile ritirare le magliette: LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23; Firenze Marathon Viale Fanti, 2; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18; Universo Sport Via Masaccio, 201; Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni; Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r; Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165; Mercato di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale, piano terra; Coop.fi nei maggiori centri di Firenze e Prato.

Sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica nel gazebo appositamente allestito e domenica 29 settembre direttamente in piazza Vittorio Veneto dalle 8 fino alla partenza dell'evento. Per chi vorrà aiutare il progetto Corri la Vita ma non potrà recarsi presso uno dei punti di distribuzione, la maglietta ufficiale verrà recapitata gratuitamente presso fermopoint in tutta Italia grazie a BoxOffice Toscana e BRT, vettore ufficiale della manifestazione, dal 1 al 29 settembre: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente sul sito www.corrilavita.it nella sezione dedicata.