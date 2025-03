Coperte termiche dorate sulle porte della Santissima Annunziata

Firenze, 22 marzo 2025 – E' il capodanno di Firenze, il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, che cade nel cuore della Quaresima, come a volere sottolineare il trionfo della vita che nascerà e la resurrezione, così vicina, per dissipare le tenebre delle divisioni nel cuore e nel mondo. E la solennità sarà celebrata nel santuario della Santissima Annunziata, chiesa giubilare, vicina a quegli Innocenti nei quali veniva data la cittadinanza fiorentina ai bambini soli e abbandonati: un esempio che andrebbe seguito anche per i piccoli che fuggono e non hanno nessuno e che sarà sottolineato anche da un segno preparato, letteralmente, con arte. Dunque preparazione all'Annunciazione anche attraverso tre pellegrinaggi: sabato 22 marzo delle parrocchie salesiane della Sacra Famiglia e di Torregalli, domenica 23 dal vicariato di Campi, lunedì 24 dal vicariato di Empoli e Montelupo. Ogni giorno preghiera mariana alle 17.30 e messa alle 18.

Martedì 25 marzo, solennità dell'Annunciazione, le celebrazioni alle 8.45 con il priore provinciale dei Servi di Maria, fra Paolo Orlandini; alle 11 la messa con monsignor Giancarlo Corti. L'artista Giovanni De Gara rivestirà le porte della Basilica della Santissima Annunziata con le coperte termiche dorate in cui sono avvolti i migranti quando approdano nella "terra dell'oro" dove, si legge in una nota, "speravano di trovare una vita migliore, e che spesso restituisce invece delusione e dolore". L'installazione, che sarà inaugurata martedì alle 15.30 da padre Alessandro Greco, priore della Santissima Annunziata, e l'arcivescovo di Firenze mons. Gherardo Gambelli, fa parte di "Eldorato. Nascita di una nazione", progetto artistico partito dalla Basilica di San Miniato al Monte nel 2018, che torna a Firenze dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli.

L'obiettivo è "suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apra le porte a tutti". Alle 18 la messa per la solennità dell'Annunciazione sarà presieduta dall'arcivescovo Gambelli.