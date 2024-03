A Firenze la prima edizione del Coop Summit riunisce imprenditori e giovani talenti

Firenze, 28 marzo 2024 - L’attuale panorama lavorativo italiano, caratterizzato da incertezze e precarietà, è spesso scoraggiante per quei giovani aspiranti imprenditori e imprenditrici che vi si affacciano. Le idee e il talento, infatti, seppur costituiscano il motore di ogni progetto di successo, si scontrano sempre di più con investimenti insostenibili, labirinti legislativi, scarsa accessibilità e sistemi rigidi che non si sanno adeguare al presente e che non guardano al futuro. Nel tentativo di affrontare queste sfide e scardinare logiche ormai obsolete, Lotrèk, Digital Agency fondata nel 2015 che guida e consiglia le aziende con progetti di digital marketing, garantendo un forte coinvolgimento tra creatività, tecnologia e performance per ottenere una crescita significativa, dà il via alla prima edizione di Coop Summit ‘24, un evento di portata nazionale dedicato all’esplorazione dell’imprenditoria giovanile attraverso la lente dell’innovazione cooperativa. Organizzato in collaborazione con Confcooperative Toscana, Coop Summit ‘24 si svolgerà il prossimo 9 aprile 2024 presso lo Startup Studio Nana Bianca a Firenze e si configura come un dialogo aperto sull'universo delle cooperative e sul loro riposizionamento nella cultura imprenditoriale italiana. Sul palco di Coop Summit ‘24 si alterneranno speaker che racconteranno le proprie esperienze e che condivideranno le loro riflessioni sul mondo delle cooperative, sui valori che lo contraddistinguono e che rivelano una stretta affinità con l’imprenditorialità e l’innovazione. Tra di loro interverranno anche Filippo Gruni, Ceo di Lotrèk, e Shamzy, giovane imprenditore e content creator con 1,9 milioni di follower su TikTok. Seguirà una Tavola Rotonda dal titolo “La Cooperativa come risposta”, che coinvolgerà diverse realtà di rilievo e appartenenti a settori quali cultura, servizi, consulenza, digital e turismo, per fornire il proprio punto di vista sull’importanza di questo modello di business. Tra i partecipanti, anche la veronese DocServizi, la cooperativa dei professionisti dello spettacolo più grande d’Italia, con oltre 6.000 soci, con il suo Presidente, Demetrio Chiappa. Al termine della tavola rotonda, si susseguiranno due sessioni parallele di workshop dedicati agli aspetti più tecnici che caratterizzano una cooperativa e che forniranno ai partecipanti delle nozioni pratiche e utili su come avviare e promuovere questa tipologia di business e su tutte le possibilità che offre. L’evento sarà seguito da un apericena con dj set all’interno degli spazi di Nana Bianca, per un nuovo momento di networking tra i partecipanti, più informale ma ugualmente prezioso ed efficace. È possibile acquistare il biglietto di ingresso su TicketOne, fino a esaurimento posti, per gli eventi Talk + Workshop o Talk + Workshop + apericena a questo link: https://www.ticketone.it/event/coop-summit-nana-bianca-18357116/ Il ricavato della partecipazione all’evento sarà interamente devoluto alle aziende toscane che hanno subito gravi danni in seguito all’alluvione dello scorso novembre. Informazioni utili: L’evento Coop Summit ‘24 si svolgerà presso Startup Studio Nana Bianca, Piazza Cestello 10, Firenze, il 9 aprile 2024, dalle 14 alle 22. Questo il programma completo: alle 14 accoglienza, alle 14:30 inizio talk: Dati e riflessioni sull’imprenditoria giovanile - con Filippo Gruni, CEO di Lotrèk; La mia storia imprenditoriale fatta semplice - con Shamzy, creator digitale e imprenditore. Tavola rotonda “La Cooperativa come risposta” . Alle 17 workshopSpazio 1: Come impostare una strategia di Brand Marketing - a cura di Lotrèk; Spazio 2: Come si apre una Cooperativa? - a cura di Confcooperativa. E alle 19 Drink&Food e Dj Set.

Maurizio Costanzo