Il Volo in tour. Due le date toscane: Pratolino e Torre del Lago

Firenze, 1 febbraio 2024 – In attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74a edizione del Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro”, Il Volo annuncia oggi “Tutti per uno-Capolavoro”, 15 appuntamenti estivi in tutta Italia.

Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porta sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita nei prossimi mesi - i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Due le date toscane: il 22 luglio a Pratolino (Vaglia, Firenze) per il Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino; il 5 agosto a Torre del Lago al Gran Teatro all’aperto “Giacomo Puccini”.

Le altre date:

3 LUGLIO 2024 MAROSTICA (VI) - MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

6 LUGLIO 2024 BARD (AO) – FORTE DI BARD

11 LUGLIO 2024 CATANIA - VILLA BELLINI

13 LUGLIO 2024 PALERMO - VELODROMO P. BORSELLINO

17 LUGLIO 2024 POMPEI (NA) – ANFITEATRO DEGLI SCAVI

20 LUGLIO 2024 LANCIANO (CH) - PARCO VILLA DELLE ROSE

26 LUGLIO 2024 CERNOBBIO (CO) - VILLA ERBA

24 AGOSTO 2024 MONOPOLI (BA) - CALA BATTERIA

26 AGOSTO 2024 DIAMANTE (CS) - TEATRO DEI RUDERI

27 AGOSTO 2024 ROCCELLA JONICA (RC) - TEATRO AL CASTELLO

5 SETTEMBRE 2024 MACERATA - SFERISTERIO

6 SETTEMBRE 2024 MACERATA - SFERISTERIO

9 SETTEMBRE 2024 CASERTA - REGGIA DI CASERTA / PIAZZA CARLO DI BORBONE