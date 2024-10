Firenze, Angelina Mango in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 18 ottobre 2024 - Un tour nel segno del sold out e Firenze non fa eccezione. Sono esauriti da mesi i biglietti per il concerto di Angelina Mango al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, lunedì 21 ottobre. La cantautrice porta sul palco un’esplosione di energia e condivisione con uno show che le ha permesso di riabbracciare il suo pubblico dopo il calore ricevuto durante i live in Italia e in Europa che l’hanno vista protagonista la scorsa estate. “Angelina Mango nei club 2024” per la cantautrice rappresenta un nuovo importante tassello del suo percorso artistico: oltre ad essere il coronamento dell’anno fatto di traguardi che ha vissuto - vero e proprio anno d’oro tra la vittoria al Festival di Sanremo, l’esperienza all’Eurovision Song Contest, il suo primo album di inediti poké melodrama e il contatto con i primi palchi importanti in Italia e in Europa - questo tour è anche una nuova forma di dialogo da aprire con le persone. A parlare, insieme ad Angelina, è sempre la musica. Ad accompagnare Angelina sul palco una band di 5 elementi, con Marta Cannuscio (percussioni), Alessio Nelli (tastiera), Antonio Cirigliano (chitarra), Filippo Mango (batteria) e Filippo Tosto (basso). Alle canzoni che compongono poké melodrama si alterneranno brani di repertorio di Angelina, per uno spettacolo che rappresenta un viaggio nelle sfumature emotive della cantautrice. Sul palco Angelina Mango porta una nuova consapevolezza di sé, figlia delle esperienze che hanno scandito questo suo anno così intenso e ricco di soddisfazioni.

Il tour toccherà anche i club europei, oltre a quelli italiani: dopo l’esperienza all’Eurovision Song Contest e dei live all’estero nei principali festival europei questa estate, Angelina Mango è pronta ad abbracciare ancora una volta il suo pubblico negli altri paesi. Il primo tour nei club europei della cantautrice ha già registrato diversi sold out: tutto esaurito per entrambe le date di Parigi (Les Etoiles - 8 e 9 novembre), oltre al sold out dei live nelle città di Monaco di Baviera (Hansa 39 - 30 ottobre), Colonia (Essigfabrik - 1 novembre) e Londra (02 Academy Islington - 3 novembre). A grande richiesta, dopo due date sold out in Germania, il tour si è arricchito di un live a Francoforte (6 novembre - Zoom). In occasione di questo suo primo tour in Europa, la cantautrice si esibirà anche nelle città di Bruxelles (La Madeleine - 4 novembre), Barcellona (Razzmatazz - 11 novembre) e Madrid (Sala Chango - 13 novembre). I biglietti per il tour europeo sono disponibili su https://www.livenation.it/artist-angelina-mango-1428302#international.

Maggiori informazioni su www.livenation.it Angelina ha collaborato con Olly per il brano Per due come noi, scritto a quattro mani dai due cantautori e prodotto insieme a JVLI. Si tratta di un incontro artistico importante nato in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti. Il singolo - disco d’oro - è al primo posto della classifica singoli FIMI/Gfk da due settimane, occupa il primo posto nella classifica airplay radio generale, italiana e airplay TV, diventando il brano più trasmesso dalle radio italiane, oltre alla prima posizione nella classifica top 50 Italia di Spotify. Il 2024 è stato l’anno d’oro di Angelina Mango, che conta 11 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 841 milioni di stream audio e video.

Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo con la noia - triplo disco di platino - Angelina Mango ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö. Successivamente la cantautrice ha rilasciato poké melodrama, il suo primo album di inediti, che immortala le sue diverse sfaccettature e la capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi. Poké melodrama fotografa le diverse sfumature di Angelina e la sua abilità nell’indossare con innata naturalezza l’abito dell’urban, le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop fino a spingersi al rap e al drum and bass. In poké melodrama emerge la natura poliedrica di Angelina, la capacità di sperimentare e la volontà di celebrare il valore della complessità di ognuno di noi, facendo appello a tutte le peculiarità che ci caratterizzano. L’album poké melodrama ha conquistato il disco d’oro e 4 brani contenuti all’interno dell’album hanno ottenuto una certificazione: triplo disco di platino per La noia, doppio disco di platino per Che t’o dico a fa’, disco di platino per melodrama e disco d’oro per Fila indiana. Tra le altre certificazioni ricevute quest’anno, Angelina ha ottenuto il quarto disco di platino per il singolo Ci pensiamo domani, disco di platino per il suo EP Voglia di vivere e il disco d’oro per il brano Mani vuote. Dopo la data evento di aprile al Fabrique di Milano (sold out), quest’estate Angelina Mango si è esibita in diversi festival in Italia e in Europa, prendendo parte al Sea Star Festival di Umag, al Nameless Festival di Como, all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight, al Castle On Air di Bellinzona, al Gozo Festival di Santiago De Compostela, all’Ama Festival di Vicenza, all’Alguer Festival di Alghero e al Piccolo Festival di Bagheria. Il 20 settembre - giorno in cui si è esibita al Brava Festival di Madrid - è uscita la versione in spagnolo di melodrama di Angelina Mango, insieme al videoclip ufficiale. Il brano - accompagnato dal videoclip che mostra una versione energica di Angelina, circondata da ballerine e immersa in un’atmosfera ultra pop - al suo debutto è entrato nelle principali playlist spagnole dei digital store, tra cui Novidades Viernes España su Spotify, Novedades Pop su Amazon Music e New Music Daily (ES) su Apple Music.