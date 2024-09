Firenze, in concerto Alberto Bocini con l’Orchestra Toscana Classica

Firenze, 30 agosto 2024 – Doppo concerto d’eccezione a Firenze. È la straordinaria partecipazione del contrabbassista Alberto Bocini, nel duplice ruolo di solista e direttore, a segnare i concerti dell’Orchestra Toscana Classica di domenica primo e lunedì 2 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze. Appuntamento alle ore 21. Ricco il programma della serata, con musiche di Giovanni Bottesini, Nino Rota, Astor Piazzolla e Franz Schubert. A lungo primo contrabbasso dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – oltre che delle Orchestre di Santa Cecilia, del Teatro alla Scala e della London Symphony Orchestra – il maestro Alberto Bocini ha intrapreso da qualche anno un’intensa carriera cameristica e solistica. Il maestro Bocini suona e insegna in tutto il mondo, ha fondato una propria etichetta discografica, la NBB records, ed è membro della The Bass Gang. È titolare della cattedra di contrabbasso alla Haute Ecole de Musique di Ginevra, dove è succeduto al suo maestro, Franco Petracchi. Vedremo e ascolteremo Bocini e Orchestra Toscana Classica alle prese con uno dei brani più celebri della letteratura contrabbassistica, il Grande Allegro del Concerto “Alla Mendelssohn” che Giovanni Bottesini scrisse seguendo forma e carattere del concerto per violino del compositore tedesco. E ancora, la trascrizione per contrabbasso e archi della “Sonata D 821 ‘Arpeggione’” di Franz Schubert, “Aria e marcia per contrabbasso e pianoforte” di Nino Rota, “Fuga y misterio” di Nino Rota… Due serate di grande musica tra epoche e generi diversi. Inizio alle ore 21, biglietto 15 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. - www.toscanaclassica.com - [email protected]. La stagione 2024 di Toscana Classica è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.