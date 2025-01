Comunicazione e comportamento del cane, 3 incontri gratuiti a Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze), 13 gennaio 2025 – Si terrà all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e della Società della Salute Fiorentina Sud Est, il ciclo di incontri gratuiti dedicati alla comprensione, educazione e gestione responsabile del cane. Le tre giornate di lavori, previsti per il 15, il 22 e il 29 gennaio, presso il Nuovo Auditorium dell’ospedale santa Maria Annunziata, dalle ore 20 alle 22, saranno tenuti dall'Infermiera Serena Vannini, educatrice cinofila.

Gli incontri si rivolgeranno ai cittadini interessati al fine di sensibilizzarli alla comprensione della comunicazione del cane, nonché ai segnali calmanti. Tecniche che una volta padroneggiate potranno permettere ai proprietari di questi animali da compagnia di diventare degli ottimi conduttori, ovvero più capaci di prevenire responsabilmente le aggressioni (sia tra cani, che tra cani e umani), che non raramente si traducono in un costo in termini umani, sociali ed economici. Lo scopo principale del corso sarà quindi di ridurre comportamenti scorretti, cattive gestioni, maltrattamenti e abbandono del cane.

Il corso è comprensivo di tre meeting tematici (senza animali al seguito): 15 gennaio: “Conosco il cane, la sua storia, da chi discende, le razze, i molossoidi, come scegliere il cane adatto a noi”; 22 gennaio: “Comprendo il cane, come comunica, i segnali calmanti, le cause dell’aggressività, come farlo socializzare al meglio”; 29 gennaio: “Educo il cane -Tecniche di educazione e gestione responsabile: cosa sono i rinforzi, come e quando premiare, come essere un buon proprietario, uso del guinzaglio e il problema del cane sciolto”.

Le tre giornate in programma sono da considerarsi un’occasione di partecipazione libera (non occorre prenotare) e gratuita da non perdere, per tutti coloro che desiderino imparare a leggere i segnali del proprio cane, prevenire comportamenti indesiderati e creare un legame profondo con l’amico a quattro zampe.