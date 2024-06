Firenze, un viaggio teatrale nel Campo Santo dei Pinti con la Compagnia delle Seggiole

Firenze, 19 giugno 2024 - La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e con il Cral già Banca Toscana, annuncia il terzo anno di repliche de “Il Campo Santo dei Pinti si svela e si racconta”, il viaggio teatrale all’interno del Cimitero della Misericordia di Firenze. Appuntamento il 20, 21 e 22 giugno, tre serate con tre viaggi ciascuna. Due fratelli della misericordia, una pazza condannata a morte, la morte stessa e un becchino, saranno i fantasmi – tutt’altro che paurosi – che accompagneranno questa volta il pubblico alla scoperta del Cimitero della Misericordia, fuori dalla vecchia porta de’ Pinti, una vera e propria isola dei morti ma di cui quasi nessuno, pur passandoci quotidianamente davanti, ne vede l’entrata. Un viaggio teatrale sulla terra ma dei morti allietato dal suono, a volte lugubre a volte allegro, di un simpatico fantasma pianista che paradossalmente suonerà musica dal vivo. Avete ancora paura? Su testi di Caterina Baronti e con la messa in scena a cura di Sabrina Tinalli, lo spettacolo andrà in scena per tre serate con tre viaggi ciascuna (alle 20.30, 21.30 e 22.30). “Ringraziamo il Provveditore Bernardo Basetti Sani Vettori per la fiducia accordataci e tutti i Fratelli della Misericordia per la calorosa accoglienza che ci hanno sempre riservato – fanno sapere dalla Compagnia delle Seggiole - . Un particolare ringraziamento al responsabile dell’archivio, capo di guardia Riccardo Beconcini, ed alle curatrici Barbara Maria Affolter e Laura Rossi. L’archivio storico della Confraternita è visitabile su appuntamento: info 0552393973. Un ringraziamento anche a Nicola Canzani, della Ditta Montini, per l’impianto di illuminazione realizzato all’interno del Camposanto, e ad Augusto Gensini per tutto quello che ha fatto”.