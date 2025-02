Un Comitato per i duecento anni di Collodi: Firenze riscopre l’autore di Pinocchio

Firenze, 26 febbraio 2025 – Domenica 2 marzo alle 18, nello storico locale Le Giubbe Rosse di Firenze, verrà svelato il Comitato del Bicentenario Collodiano (1826-2026), formato da associazioni toscane, accademici, operatori culturali, giornalisti, imprenditori e semplici appassionati. Questa iniziativa mira a valorizzare la figura di Carlo Lorenzini, universalmente conosciuto come Carlo Collodi, la cui opera più celebre è Pinocchio, ma che fu anche giornalista, autore teatrale e scrittore per l’infanzia. Il Comitato si propone di riportare alla luce i luoghi fiorentini e toscani che Collodi frequentò e che ispirarono non soltanto il testo di Pinocchio, ma anche altre opere, articoli e scritti. Si parla della sua casa in via Rondinelli, nel centro storico di Firenze, e della località di San Miniato Basso, un tempo chiamata Pinocchio, da cui il libro prese il titolo. Una delle prime iniziative prevede l’installazione di una statua dedicata all’autore in fondo a via Rondinelli, all’incrocio con via Panzani, Cerretani e via dei Banchi. Tra i promotori c’è Giuseppe Garbarino, presidente dell’Associazione Pinocchio a Casa sua, che ha criticato alcune recenti pubblicazioni secondo cui Pinocchio sarebbe “più parigino o viennese che fiorentino”. Garbarino ritiene queste affermazioni infondate e offensive verso un primato culturale tutto italiano e toscano. Il Comitato ha già annunciato alcuni eventi di rilievo: una giornata a bordo di un treno storico, in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, per ripercorrere il tragitto Firenze-Livorno, narrato da Collodi nel “Romanzo in Vapore” del 1856, mostre documentarie alla Biblioteca Nazionale e convegni sull’epoca di Firenze Capitale, periodo in cui l’autore operò come giornalista. Al progetto hanno aderito anche realtà al di fuori della Toscana, come l’associazione Gli Amici del Borgo di Pinocchio di Farnese, set del Pinocchio di Comencini, e il paese di Vernante in provincia di Cuneo, noto per i murales dedicati al burattino. L’obiettivo è promuovere ogni luogo collodiano, compresi quelli di Sesto Fiorentino e altre zone toscane, illustrati con precisione negli articoli e nei testi di questo inestimabile autore.

Info: [email protected] oppure 3298032085.