Sette toscani passati alla storia. Un ciclo di conferenze a Firenze ne riporta in vita le gesta

Firenze, 10 gennaio 2024 – La Toscana nel corso della sua storia ha dato i natali a persone di grande genio. Politici, scrittori, scienziati e artisti, in ogni campo in cui l’intelletto umano raggiunge il suo apice c’è stato chi ha lasciato il segno. A Firenze, un ciclo di conferenze dal titolo Il genio toscano attraverso i secoli, riporterà in vita la personalità, l'estro e l'opera di sette grandi maestri toscani che hanno fatto la storia. Il programma: Ogni mercoledì dalle 16,30 alle 18,30, nella sala convegni della Fondazione biblioteche – Cassa Risparmio di Firenze in via Maurizio Bufalini 6.

10 Gennaio – Galileo. A 400 anni dal Saggiatore

17 Gennaio – Il Collodi. Storie e leggende di una avventura letteraria

24 Gennaio – Amerigo Vespucci

31 Gennaio – Leonardo. Le Scritture e gli esegeti

7 Febbraio – Michelangiolo Buonarroti: tra mito e arte

14 Febbraio – Dante Alighieri

21 Febbraio – Niccolò Machiavelli. Storico, comico e tragico