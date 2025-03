Carnevale, domani i festeggiamenti finali in piazza Sant’Agostino

Arezzo, 3 marzo 2025 – Domani ultimo di carnevale in piazza Sant'Agostino. Festa, maschere, spettacoli e divertimento per bambine e bambini.

L'appuntamento è per le 15,30. Fino alle 19 trenino del carnevale aretino dell'Orciolaia, maschere Disney e maschere del carnevale dei Figli di Bocco, spettacolo dell'associazione Sottosopra con giocolieri e bolle giganti. Spettacoli nello spettacolo per festeggiare il carnevale nella centralissima piazza fulcro del commercio e dello svago cittadino.

I commercianti di piazza Sant'Agostino insieme a Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell'Orciolaia, con il patrocinio del Comune di Arezzo, grazie al contributo di Chimet, Verta, Parking Sant'Agostino, Alberto Mori odontoiatra, e la partecipazione del carnevale dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi e della scuola di circo Sottosopra hanno organizzato l'evento “Carnevale in piazza Sant'Agostino” per festeggiare l'ultimo di carnevale e creare un'occasione di incontro tra le famiglie.

A partire dalle 15,30 le bambine e i bambini potranno trascorrere un pomeriggio di festa tra coriandoli e stelle filanti divertendosi e facendo divertire i loro genitori.

A rendere ancor più festoso l'evento saranno le maschere del carnevale dei figli di Bocco e le maschere Disney. Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoon Disney faranno compagnia ai piccoli aretini che non mancheranno di salire sui vagoncini del trenino del carnevale dell'Orciolaia.

A rendere ancor più affascinante il carnevale in piazza Sant'Agostino saranno gli artisti della scuola di circo Sottosopra asd che ha in programma laboratori di giocoleria e di aerea per le bambine e i bambini che potranno anche trascorrere piacevoli momenti in compagnia della truccabimbi.

Dalle ore 15,30 fino alle 18,30 animazione per tutti con bolle giganti, monociclisti, gare di coriandoli e gags colorate tipiche del carnevale. A passeggio per la piazza con musica e divertimento in attesa dello spettacolo finale a cura degli allievi dell'associazione Sottosopra che regaleranno un momento finale a sorpresa.

“L'iniziativa Carnevale in piazza Sant'Agostino” spiegano i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio “è un evento fortemente voluto dai commercianti della zona che quotidianamente tengono viva con le loro attività la centralissima Piazza Sant'Agostino fulcro per lo shopping e i momenti di svago degli aretini.

La festa dell'ultimo di carnevale torna quindi come appuntamento pomeridiano nel luogo simbolo dello shopping e del divertimento riservato alle famiglie orgogliosi di regalare alla città, agli aretini e ai visitatori un momento di aggregazione e di festa.

L'iniziativa è ad ingresso gratuito e rappresenta un evento mirato a valorizzare piazza Sant'Agostino e a renderla maggiormente attraente nella convinzione che il carnevale in piazza Sant'Agostino sia utile a creare occasioni per mettere ancor più in luce il valore delle attività commerciali, siano negozi o pubblici esercizi, impegnati quotidianamente a offrire servizi ai cittadini e ai turisti a vantaggio della vivibilità del centro storico e della sicurezza”.

Per l'assessore Federico Scapecchi l'evento rappresenta: “un momento di svago per i più piccoli e per le loro famiglie, in una delle piazze centrali del centro storico contraddistinta dalla vivacità dei commercianti che la popolano tutto l'anno. Il Comune di Arezzo sostiene l'iniziativa che si inserisce a pieno titolo nel già ricco programma "carnevalesco" della Città, con gli eventi organizzati a Rigutino e in via Fiorentina”.