Il Capodanno cinese torna a Firenze: il 2025 è l'anno del serpente

Firenze, 3 febbraio 2025 - Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 9 febbraio il Capodanno cinese tornerà a illuminare Firenze con una giornata ricca di eventi e celebrazioni. Organizzato dall’associazione turismo culturale Italia Cina in collaborazione con Confesercenti città di Firenze e con il patrocinio del Comune di Firenze, della Regione Toscana e del consolato generale della Repubblica Popolare Cinese, l'evento si svolgerà al piazzale Michelangelo a partire dalle 13. Le celebrazioni inizieranno con la tradizionale danza del drago e del leone, simboli di buon auspicio nella cultura cinese. Seguiranno i saluti istituzionali della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del console generale cinese e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Lo spettacolo proseguirà fino alle 19 con una serie di esibizioni artistiche e culturali pensate per avvicinare il pubblico alla ricca tradizione della festa. Il Capodanno cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera, è la festività più importante per la comunità cinese e segna l’inizio del nuovo anno lunare. Ogni anno, secondo il calendario zodiacale, è associato a un animale: il 2025 sarà l’anno del Serpente, simbolo di saggezza e trasformazione. Questa festa è un momento di riunione familiare, di scambio di auguri e di buon auspicio per il futuro.

Le celebrazioni includono la preparazione di piatti tipici, spettacoli pirotecnici e la tradizionale Festa delle Lanterne, che conclude le due settimane di festeggiamenti. "Attraverso questo evento desideriamo creare un ponte di dialogo interculturale tra i due paesi, rafforzando la comprensione reciproca e i legami di amicizia” le parole di Yi Qi console cinese generale di Firenze. “La celebrazione del Capodanno cinese a Firenze assume quest’anno un significato ancora più speciale, poiché coincide con il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia" sottolinea Luigi Xia, presidente dell’associazione turismo culturale Italia Cina. Anche le istituzioni sottolineano l'importanza dell’evento. "Partecipare a una delle feste più importanti di un popolo significa entrare in contatto con la sua identità più profonda, dimostrare rispetto e, al tempo stesso, arricchirsi grazie a questo incontro" sottolineano gli assessori alla cultura Giovanni Bettarini e allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini.

"Con gli amici dell’associazione culturale Italia Cina – conclude Santino Cannamela, presidente Confesercenti Firenze - abbiamo sottoscritto, nei mesi scorsi, un importante accordo di collaborazione: l’obbiettivo, come per il Capodanno cinese, è quello di organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale, turistico, ma anche economico orientati a rafforzare le relazioni tra la comunità cinese e quella fiorentina".