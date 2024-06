Campo di Marte per due settimane si veste latino-americana

Firenze, 12 giugno 2024 - Dal 14 al 30 giugno Firenze torna a ospitare a Campo di Marte “Festi Expo Latinoamericana”, la terza edizione dell’evento che celebra la ricchezza della cultura latinoamericana e italiana attraverso una fusione unica di gastronomia, musica, sport, danza e arte. Organizzato dal Centro Culturale “Así es Perú” (Aspe) con il patrocinio del Comune e il Consulado General del Perú en Florencia, vuole promuovere la cultura peruviana e latinoamericana a Firenze. Tante le attività, dalla gastronomia alla musica, dalla danza alle attività artistiche e sportive, coinvolgendo il pubblico di tutte le età, in un’esperienza di respiro internazionale. L’ingresso è gratuito allo stadio Cerreti all'interno del Giardino Campo di Marte dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 24 e sabato e domenica dalle 12 alle 24. “L'evento è concepito per celebrare la diversità culturale, l'allegria e il piacere di condividere momenti speciali sia per la comunità latina che per quella italiana - dichiara il presidente di ASPE Miguel Trujillo -. Il Festi Expo Latinoamericana rappresenta un'opportunità unica per conoscere e vivere la cultura latinoamericana in un contesto di festa e convivialità. Invitiamo calorosamente tutti, compresi i turisti presenti in città, a questa straordinaria fiera e a condividere insieme questo grande evento culturale.” “Abbiamo 25 mila peruviani che abitano in Toscana e come console generale della Repubblica del Perú a Firenze – sottolinea il Ministro SDR Eduardo Rafael Bernales Meza, presente alla conferenza stampa di presentazione dell’evento - sostengo tutte le attività volte a promuovere la cultura e la gastronomia del mio Paese. Mi piace che i fiorentini apprezzino le cose belle del Perú”. Tra le novità della terza edizione del festival, la partecipazione di 9 Paesi latini sempre sotto il segno della cultura e della festa: Perú, Honduras, Venezuela, Messico, Colombia, Brasile, Repubblica Domenicana, Cuba e Bolivia.

Tra gli artisti internazionali presenti, Charanga Habanera (Cuba), Jennifer Raff (Colombia), Richard Febres (Perú), Shandu (Perú), Engerberth Tapia (Colombia), Bryan Camus (Perú), Guillermo Espinoza (Cuba). In programma masterclass di danza, dance fit, pasticceria, cucina peruviana, messicana e venezuelana, laboratori artistici, giochi interattivi e molte altre sorprese, raccontate e condivise sui social da influencer e tiktoker italiane e latino americane. Non mancherà lo sport con lezioni e tornei di calcio e pallavolo. Email: [email protected]