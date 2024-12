Campi, l'ultimo dell'anno al Teatrodante Carlo Monni con la commedia ‘Siamo alla frutta’

Firenze, 28 dicembre 2024 – Una commedia esilarante che si prende gioco dei cooking show e della smania di successo, offrendo anche momenti profondi ed emozionanti: questo è “Siamo alla Frutta (ovvero Un menù di risate)”, spettacolo scritto e diretto da Andrea Bruni, che riesce a intrecciare momenti di puro divertimento con riflessioni più profonde. Appuntamento quindi martedì 31 dicembre ore 21.45 e mercoledì 1 gennaio ore 18 al Teatrodante Carlo Monni, con la produzione Associazione ZERA che vedrà sul palco lo stesso Bruni, insieme agli attori Alessia De Rosa, Annalisa Vinattieri, Maddalena Amorini e Riccardo Giannini, a seguire un brindisi per festeggiare l’arrivo del 2025. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono possibili grazie alla collaborazione tra Piero Pelù, nuovo consulente artistico del Teatrodante Carlo Monni, e la Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione di Sandra Gesualdi, a cui è affidata dal Comune di Campi la gestione del comparto cultura della città, e sono sostenute da Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio con il contributo di Fondazione CR Firenze, e da Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info: www.teatrodante.it - biglietti su https://www.ticketone.it/event/siamo-alla-frutta-teatrodante-carlo-monni-19486722/). È mai capitato di ritrovarvi in una situazione drammatica e avere un attimo, una scintilla di tempo, in cui vi è scappato da ridere? Questo spettacolo vi aspetta alla “Tana del gusto”, un luogo dove dimenticare le maledette aspettative e gustarsi Un menù di risate. Claudio e Carla, due fratelli che hanno ereditato il ristorante di famiglia, decidono di partecipare a un programma televisivo a tema culinario, sperando di cambiare le loro vite. Tuttavia, la sfida si rivela più complicata del previsto, portandoli sull'orlo di una crisi di nervi e costringendoli ad ammettere: “Siamo alla frutta!”. Quando il fallimento del ristorante sembra inevitabile, le speranze ormai ridotte al minimo, un inaspettato e stravagante ospite arriva a sconvolgere i piani, svelando pian piano il proprio ruolo nella storia. Maurizio Costanzo