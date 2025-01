Campi, in scena ‘Molto rumore per nulla’ di Shakespeare con Lodo Guenzi e Sara Putignano

Firenze, 27 gennaio 2024 – Saranno Lodo Guenzi e Sara Putignano i protagonisti di “Molto rumore per nulla”, una delle opere più celebri di William Shakespeare portata in scena attraverso un adattamento contemporaneo firmato da Veronica Cruciani e Margherita Laera. Appuntamento sul palco del Teatrodante Carlo Monni, giovedì 30 gennaio ore 21, tra ironia, giochi di parole e una riflessione profonda sui ruoli di genere e le dinamiche di potere. Lo spettacolo è prodotto da La Pirandelliana e TSV – Teatro Nazionale, in collaborazione con il Comune di Verona – Estate Teatrale Veronese, e vede la partecipazione di un ensemble di attori di grande talento tra cui Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia, Romina Colbasso e molti altri. Le musiche originali sono curate da Nicolò Carnesi e dallo stesso Lodo Guenzi, mentre le luci, le scene e i costumi portano la firma di Gianni Staropoli, Anna Varaldo ed Erika Carretta. Ad anticipare lo spettacolo, alle 18.30 nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni, si terrà l’incontro “Shakespeare in Boboli”, con Davide Gucci e il suo libro “Shakespeare in Boboli. L’impronta di John Florio e di Firenze nel giardino letterario inglese” (Press & Archeos, 2023), dalla Firenze rinascimentale per arrivare alla Londra degli Stuart, tra riforme religiose, guerre e la nascita del teatro moderno. A dialogare con l’autore sarà Fabrizio Nucci, de Il Giornale del Bisenzio: l’evento è inserito all’interno di Ca.Ra. Campi racconta - Libri di stagione - a seguire, sarà possibile consumare un aperitivo presso il Bar Mezz’a Campi (gradita la prenotazione: 055 936 4847). Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono sotto la direzione della Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, nuovo consulente artistico del teatro e sono sostenute da Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio con il contributo di Fondazione CR Firenze, e da Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info: www.teatrodante.it, biglietti: 0558940864 Whatsapp 3463038170 [email protected]). "Molto rumore per nulla" si caratterizza per la presenza di innumerevoli giochi di parole e per una brillante interpretazione dei ruoli di genere. Gran parte di questa tragicommedia ruota attorno alla scrittura di messaggi segreti, allo spiare e origliare conversazioni riservate. Le persone fingono costantemente di essere altro da quello che sono, vengono scambiate per altre persone o sono costantemente ingannate. L'azione dipende soprattutto dalla parola e ogni personaggio ha il suo modo di giocare, elaborare o abusare del linguaggio... "Molto rumore per nulla" è caratterizzato da una comicità ironica e d'effetto, ma nel testo risiedono anche riflessioni ben più complesse: come gli uomini e le donne vengano trattati in modo differente all'interno della società. La di sparità di potere che sono costrette a subire le donne è uno dei temi centrali della commedia che, per il linguaggio violento e la trama ingannevole, in certi momenti oscilla verso il tragico. Maurizio Costanzo