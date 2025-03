Campi, 'Desmond' e 'Ciarlatani' in scena al Teatrodante

Firenze, 5 marzo 2025 – “Desmond” e “Ciarlatani”: due spettacoli imperdibili sul palco del Teatrodante Carlo Monni tra commedia, gotico e satira sul mondo dello spettacolo: venerdì 7 e sabato 8 marzo alle ore 21 andrà in scena "Desmond", scritto e diretto da Andrea Bruni, una pièce originale che intreccia commedia farsesca e atmosfere gotiche, con Nicola Pecci, Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Lucia Agostino, Gianni Bartalucci, Marco Bruni, Annalisa Vinattieri, Francesco Renzoni, Veronica Natali e David Cinelli, una produzione ZerA, con musiche originali di Alessandro Luchi, aiuto regia di Antonella Agati e costumi firmati da Gianni Bartalucci e realizzati da Sabrina Vanni. In programma per sabato 8 marzo ore 18,30 anche la presentazione del libro “L'età dell’entusiasmo. La mia vita con Tiziano” (Longanesi, 2022) con l’autrice Angela Terzani Staude in dialogo con Sandra Gesualdi nell’ambito della rassegna Ca.Ra - Campi Racconta Libri di Stagione che porta la letteratura a teatro, un libro che racconta con sincerità e commozione i primi quarant'anni di due vite inestricabilmente intrecciate agli eventi che hanno segnato il Novecento. Mercoledì 12 marzo ore 21 sarà la volta di "Ciarlatani", commedia firmata dal drammaturgo Pablo Remón, tradotta da Davide Carnevali e prodotta da Cardellino srl e Spoleto Festival dei Due Mondi, con il sostegno del Teatro di Roma/Teatro Nazionale. Protagonista d'eccezione sarà Silvio Orlando, affiancato da Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi. Le scene sono di Roberto Crea, le luci di Luigi Biondi e i costumi di Ornella e Marina Campanale. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono sotto la direzione della Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, nuovo consulente artistico del teatro e sono sostenute da Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio con il contributo di Fondazione CR Firenze, e da Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info: www.teatrodante.it, biglietti: 0558940864 Whatsapp 3463038170 [email protected]). "Desmond" racconta la storia di due fratelli che, rifugiatisi in una vecchia casa di famiglia, scoprono la leggenda del mezzo-vampiro, un racconto che diventa metafora delle paure interiori e del timore del diverso. Sullo sfondo, tre fantasmi di attori shakesperiani alla ricerca di un palcoscenico su cui tornare a esibirsi, in un gioco di specchi tra passato e presente, realtà e immaginazione. "Ciarlatani" è una pièce brillante e sagace che attraversa i confini tra teatro e cinema, sviluppandosi in capitoli dal respiro narrativo più vicino al romanzo che alla drammaturgia tradizionale, una satira sul teatro, sul successo e sul fallimento, interpretata da un cast di attori che danno vita a decine di personaggi in un continuo gioco di ruoli e cambi di prospettiva. La vicenda ruota attorno ad Anna, attrice di teatro in declino, e Diego, regista affermato di film commerciali, due poli opposti del mondo dello spettacolo legati dalla figura di Eusebio Velasco, regista cult degli anni ’80 scomparso dalla scena. In programma per sabato 8 marzo alle ore 18,30 anche la presentazione del libro “L’età dell’entusiasmo. La mia vita con Tiziano” di Angela Terzani Staude, nell’ambito della rassegna Ca.Ra Libri di Stagione che porta la letteratura a teatro I biglietti della stagione di prosa sonl disponibili presso la biglietteria del teatro e sul circuito Ticketone.