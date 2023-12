Calenzano, concerto di Natale e cena con la Misericordia di Legri

Calenzano (Firenze), 8 dicembre 2023 – L’atmosfera del Natale arriva a Legri, borgo collinare di Calenzano (Firenze) e la Misericordia locale festeggia domani 9 dicembre con un sabato pieno di iniziative. L’evento più atteso è il grande concerto di Natale, che giunge alla quindicesima edizione: nel suggestivo scenario della millenaria Pieve di San Severo, a partire dalle 18 si esibirà il coro Sesto In Canto diretto dal maestro Edoardo Materassi. Oltre ai canti natalizi di diversa provenienza, in questo concerto 2023 saranno eseguiti brani in onore di Maria Callas, don Lorenzo Milani e Franco Zeffirelli per celebrare il centenario della loro nascita.

Ma un altro evento anticiperà nel pomeriggio il concerto natalizio: alle 17 sarà inaugurato il Presepe in Piazza opera dell'artista Salvatore di Fraia coadiuvato dall'ingegner Giorgio Bacinetti.

E per chiudere la giornata in convivialità, alle 20 si terrà una cena al ristorante Oreste Campagna. Il menù prevede: crostini ai fegatini, bruschette, polente fritte, tortelli alla mugellana, brace mista con rosticciana, salsiccia, pollo e arista, contorno di patate arrosto, cantuccini e vinsanto, acqua e vino. Il contributo per concerto e cena è di 30 euro; sono rimasti gli ultimi posti liberi ed è necessaria la prenotazione entro oggi venerdì 8 dicembre al 3299195281.

“La Misericordia ringrazia il parroco don Paolo Cioni e la parrocchia, l'assessore Stefano Pelagatti e il Comune di Calenzano per il patrocinio, Chianti Banca, famiglia Giorgio Conti, Mcd, Nencini Sport, Farmacia Balducci – affermano dalla venerabile arciconfraternita –. Auguriamo a tutti buon Natale e buone feste!”

Carlo Casini