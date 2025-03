Ant, in 350 per la serata di solidarietà. “Sosteniamo la prevenzione oncologica pediatrica”

Firenze, 22 marzo 2025 - E' andato in scena al Teatro Cartiere Carrara "Cabaret Paris, Amazing Show and Burlesque", il nuovo evento ideato e curato da Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi della Fondazione Ant, con 350 invitati. Un progetto ambizioso che porta nel cuore della città le magiche atmosfere parigine per sostenere il progetto Bimbi in Ant.

PRESSPHOTO Firenze Cabaret Paris, serata ANt al teatro Cartiere Carrara.: Cristina Casamassimi e Simone Martini. Foto Marco Mori/New Press Photo

La serata, presentata da Stefano Baragli, è stata ricca di emozioni. Sul palco si sono alternati grandi nomi dello spettacolo: Lucille DJ, la vocalist internazionale Ania J, la regina del burlesque Eve La Plume e numerosi artisti come Barbara Vignali e Kris Sorrentino nel duo KrisBA, Sara Betti, Edoardo Ballerini e il gruppo Daisy’s con Kavinya Monthe Ndumbu, Frank Conforti e Max Fane. Non sono mancati i Vocal Blue Trains con il direttore Alessandro Gerini, le esibizioni della Lyric Dance Company di Alberto Canestro, dell’Accademia del Teatro Manzoni diretta da Donatella Cantagallo, della Florence Dance Academy e della Passion Dance. A chiudere la serata il dj set di Madame Betty famosa per aver collaborato con Madonna. Un tocco di classe è stato dato dagli abiti realizzati dalla Lydia Pavesi Maison e alcuni modelli da Maria Soderstrom.

Tra gli ospiti della serata il governatore Eugenio Giani, Cristina Manetti capo gabinetto della Regione Toscana e l'assessore al sociale Nicola Paulesu. "Abbiamo iniziato l’anno con una nuova programmazione di visite gratuite. La prevenzione è un pilastro fondamentale della nostra attività e vogliamo renderla accessibile a tutti. Non potremmo mai senza l'aiuto di tutti" sottolinea Simone Martini delegato Ant Toscana. Il ricavato sarà devoluto al progetto Bimbi in Ant che si occupa dell'assistenza domiciliare oncologica per i più piccoli.