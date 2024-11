Firenze, Brit Floyd in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 2 novembre 2024 - Alle spalle 90 date negli Stati Uniti, all’orizzonte un imperdibile show per celebrare il 30esimo anniversario dell’album “The Division Bell” e il miglior repertorio dei Pink Floyd: Brit Floyd, la più celebre tribute-band dei Pink Floyd a livello mondiale, sarà in concerto domenica 3 novembre (ore 20,30) al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del "P-U-L-S-E World Tour". I biglietti (posti numerati a sedere, da 25 a 57,50 euro) sono disponibili online su zedlive.com, ticketmaster.it, ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). I Brit Floyd, a dire il vero, sono molto più di una semplice tribute-band dello storico gruppo inglese: quello che portano sul palco è uno show emozionante, che spicca per la maestria tecnica degli interpreti e per gli incredibili effetti scenici, con video, ologrammi, laser e giochi di luce capaci di creare un’atmosfera da sogno. Non a caso, di recente la rivista Rolling Stone ha definite i loro concerti come “the world’s premier Pink Floyd experience”, ovvero “la migliore esperienza dedicata ai Pink Floyd al mondo”. Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold-out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente. I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo, tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York. Il loro impegno è quello di riportare ogni sera sul palco lo spirito e il talento dei Pink Floyd, pionieri ineguagliabili nel mondo del progressive rock e del rock psichedelico, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica con il loro sound innovativo e le accattivanti esibizioni dal vivo. Il loro “The Division Bell”, uscito nel 1994, è una testimonianza della loro maestria e, tre decenni dopo, il suo impatto duraturo continua a risuonare nel cuore dei fan di un tempo e di quelli nuovi. Il “P-U-L-S-E World Tour” dei Brit Floyd è un viaggio nel tempo, un omaggio all'arte senza tempo dei Pink Floyd. Conosciuti per la loro incrollabile dedizione nel ricreare la magia della musica dei Pink Floyd, i Brit Floyd sono l'ensemble perfetto per onorare “The Division Bell” e i più grandi successi della band. Il pubblico può aspettarsi un'esperienza audiovisiva mozzafiato che rende omaggio alla miscela unica di musica ed effetti visivi della band originale. Questo tour sarà la più grande e spettacolare produzione di sempre per i Brit Floyd, ma soprattutto una celebrazione e una fedele riproduzione del leggendario tour finale di “The Division Bell” dei Pink Floyd del 1994, che è stato il tour con il maggior incasso nella storia della musica rock, suonando davanti a oltre 5 milioni di persone in 68 città, segnando l'epico finale e l’ultima pagina scritta da una delle rock band più influenti della storia. Lo show conquisterà i fan con una scaletta mozzafiato, con brani di The Division Bell e i grandi classici dei Pink Floyd, tra cui tra cui brani da “Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Wish You Were Here”, “Animals”, “Meddle” e molti altri. Per celebrare il 30esimo anniversario di “The Division Bell”, i Brit Floyd promettono di portare dal vivo un'esperienza indimenticabile, sia per gli appassionati dei Pink Floyd che per gli amanti della grande musica in generale. Mediapartner Prog Magazine e Classic Rock. Il tour italiano dei Brit Floyd è una produzione Zed Live.