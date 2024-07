Boboli, in arrivo nuove aperture extra del giardino il lunedì

Firenze, 22 luglio 2024 – Sono in arrivo nuove aperture “extra” di lunedi al Giardino di Boboli, anche ad agosto e settembre e ottobre. Oltre alla giornata del 29 luglio, con orario dalle 8,15 alle ore 19,10, il parco mediceo sarà aperto nei seguenti giorni, con orario 8,15-19,10: il 5 agosto e il 26 agosto; mentre, con orario 8,15-18,30 sarà visitabile il 2 settembre, il 30 settembre e il 7 ottobre. Una buona occasione per consentire a sempre più fiorentini e turisti di visitare il parco mediceo. Si ricorda che l'ultimo ingresso consentito al Giardino di Boboli è sempre un'ora prima della chiusura. Iniziato nel 1549, su progetto di Niccolò Pericoli, detto il Tribolo, per la Duchessa Eleonora di Toledo, il Giardino di Boboli rappresenta uno dei maggiori esempi di giardino all'italiana. Tra le cose da vedere c’è la Limonaia, che sorse nel luogo in cui Cosimo III aveva fatto costruire il serraglio degli animali, dove erano tenuti animali esotici delle specie più disparate. Il nuovo edificio fu adibito al ricovero degli agrumi (circa 500 conche) già collezionati dai Medici nel '500.