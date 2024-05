Firenze, la biblioteca delle Oblate festeggia il compleanno con la città

Firenze, 23 maggio 2024 - La Biblioteca delle Oblate festeggia il suo compleanno il 25 maggio con una giornata con tanti eventi per adulti, bambini e ragazzi. Si comincia alle ore 11, quando torna il Pollicino Verde, occasioni per vivere la natura con proposte per le famiglie con bambini nella fascia d’età zerosei. Ispirati dalla lettura di “Il tempo delle ciliegie” di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo (Terre di Mezzo), si gioca a sperimentare profumi e odori di salvia, rosmarino, cacao, menta, ecc. Per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura della Biblioteca. Ingresso su prenotazione contattando la Biblioteca. Alle ore 16 lo spettacolo di marionette ispirato al libro “Lo Yeti e l’uccellino” di Nadia Shireen. A cura di TeatroLà. Per bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso libero. Alle ore 17.45 nel chiostro il taglio della torta con le autorità. E alle ore 18 nella Sala Storica Dino Campana presentazione del libro ‘I miei stupidi intenti’ di Bernardo Zannoni. Al termine, visita al Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria in occasione del finissage della mostra ‘I miei stupidi intenti’ , la personale di Lorenzo Mattotti. In mostra le illustrazioni realizzate per l’edizione illustrata del romanzo di Bernardo Zannoni.