Firenze, la Befana dei Vigili del fuoco torna a volare su Piazza della Signoria

Firenze, 4 gennaio 2025 - Ogni anno, come consuetudine, la Befana dei Vigili del Fuoco torna a volare in Piazza della Signoria a Firenze. È quanto avverrà nel pomeriggio del 6 gennaio, nell’ambito dell’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini di Firenze ed a quelli di passaggio in città. L’invito, rivolto a tutti i bimbi, è di presentarsi in piazza alle 15: poco dopo la Befana darà prova di capacità acrobatiche, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia e distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori. Nella difficile discesa aerea, l’anziana signora sarà aiutata da cinque valorosi vigili del fuoco che le daranno assistenza e attraverso l’utilizzo di tecniche di calata su corda Saf (Speleo- Alpino - Fluviale), la porteranno a terra per incontrare i piccoli fan. In Piazza della Signoria saranno esposti anche alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco, che non solo desteranno la curiosità dei bambini ed adulti grazie alle attrezzature utilizzate quotidianamente dai Vigili del Fuoco nel soccorso urgente, ma rappresentano anche lo spunto per affrontare tematiche importanti come la prevenzione, la conoscenza e la consapevolezza degli atteggiamenti da assumere in casi di emergenza. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, è possibile grazie al supporto logistico de’ Le Gallerie degli Uffizi e all’impegno del personale operativo ed amministrativo della Direzione regionale e del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze insieme all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione Firenze e le Vecchie Glorie del calcio storico Fiorentino. Oltre ad allietare le famiglie, l’evento ha anche un obiettivo sociale. Quest’anno è stato scelto di supportare l’Associazione Pallium Odv che dal 2001 assiste (a Firenze e nei comuni limitrofi) ogni giorno a domicilio, gratuitamente, pazienti oncologici, neurologici ed anziani con gravi patologie, grazie a un’equipe sanitaria formata da medici, infermieri e un fisioterapista. Saranno presenti all'iniziativa i volontari dell’associazione, che daranno informazioni sulla loro attività. Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze Luigi Gentiluomo, ha sottolineato come “Le manifestazioni sul territorio che riguardano la Befana, rappresentano un momento di normale condivisione sociale, e sono coerenti con lo spirito ed i valori del Cnvvf, tanto da riscuotere l'entusiasta partecipazione del personale del Comando, che in questi giorni si è diviso tra l’ordinario soccorso tecnico urgente ed i preparativi per gli eventi legati all'epifania, con il preciso intento di essere vicini a Firenze ed ai suoi cittadini. Le passate calamità ci hanno insegnato che la salvaguardia dei beni artistici rappresentano un momento di rinascita e di speranza dopo eventi emergenziali. Mi fa piacere anche sottolineare che abbiamo accolto con grande piacere, la richiesta delle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino di ‘ospitare’ l'associazione Pallium Odv, che attraverso il proprio operato ci porta a porre l'attenzione alle persone malate oncologiche e bisognose di assistenza domiciliare; la ‘Befana’ in questo caso vuole essere anche strumento di aiuto e supporto ai nostri anziani e malati”. Il Direttore degli Uffizi Simone Verde, ha spiegato che “Con grande piacere gli Uffizi rinnovano il loro patto con la Befana dei Vigili del Fuoco, un evento ormai molto atteso dai bambini e dai fiorentini. Ci auguriamo, anche per il 2025, la consueta grande partecipazione che ha caratterizzato tutte le edizioni di questo magico appuntamento". "È stato un Natale con tanti appuntamenti e non può che chiudere con un'altra iniziativa che riuscirà a portare un sorriso sui volti dei nostri bambini – ha sottolineato la sindaca Sara Funaro – . Sarà una bella occasione per salutare insieme il periodo delle festività natalizie e augurarsi ancora una volta un sereno anno nuovo. Invito tutti a partecipare a questo appuntamento e spero che anche i numerosi turisti che sono in città con i loro bambini possano apprezzare il rinnovarsi di queste tradizioni”. La calata della Befana inizierà intorno alle 15.00 per terminare dopo il tramonto.