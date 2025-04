Bagno a Ripoli, al via il primo Concorso Bozzolini con danzatori da tutta Italia

Firenze, 24 aprile 2025 – Oltre 100 danzatori e danzatrici da tutta Italia per la prima edizione del Concorso Bozzolini, in programma domenica 27 aprile alle ore 12.30 al Teatro di Grassina di Bagno a Ripoli. Il concorso, organizzato dall’Accademia Bozzolini – scuola del Balletto di Toscana - sotto la direzione artistica di Hektor Budlla, storica realtà formativa del territorio, rappresenta un’occasione importante per valorizzare il talento di giovani danzatori provenienti da tutta Italia. L’evento – pensato per solisti, duo e gruppi – ha già riscosso grande successo: le iscrizioni sono ufficialmente chiuse per raggiunto limite massimo, ma il pubblico potrà assistere alle esibizioni con ingresso a 12 euro. Il Concorso Bozzolini, ideato e curato dall’Accademia Bozzolini, si propone come una nuova proposta culturale per Firenze e il suo territorio, capace di unire formazione, spettacolo e promozione del talento giovanile. L’iniziativa nasce all’interno del nuovo corso intrapreso dall’Accademia Bozzolini a partire da settembre 2024, con una sede rinnovata, in via Pellas a Firenze, nuovi insegnanti e una proposta formativa aggiornata sotto la direzione artistica di Hector Budlla. Come spiega il presidente Mario Setti: - “Il Concorso Bozzolini è il frutto di un anno di intenso lavoro e rinnovamento. Rappresenta un punto di arrivo per il percorso intrapreso, ma anche una grande apertura verso il futuro della danza italiana, con un evento di qualità e una giuria di altissimo livello.” La giuria. Madrina d’eccezione sarà Cristina Bozzolini, fondatrice del Balletto di Toscana e già prima ballerina al Maggio Musicale Fiorentino; è stata direttrice artistica del Balletto di Toscana, Balletto di Roma, Aterballetto e Nuovo Balletto di Toscana. La giuria è composta da quattro nomi di rilievo internazionale: Philippe Kratz, direttore artistico del Nuovo Balletto di Toscana e coreografo internazionale; Giuseppe Spota, direttore artistico della compagnia The MiR Dance Company Gelsenkirchen e coreografo internazionale; Maestra Noemi Arcangeli, prima ballerina del Balletto di Roma, solista all’Opera di Roma e solista Aterballetto; Macha Daudel, assistente e maitre de ballet di Aterballetto. Discipline e premi. Il concorso si svolgerà nelle discipline di danza classica, moderna e contemporanea e prevede premi formativi e professionali come: borse di studio per eventi esclusivi, settimane di studio con le compagnie Aterballetto e Nuovo Balletto di Toscana, medaglie, trofei e kit personalizzati So Danca.