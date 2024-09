Tutto pronto per l'Autunno Fiorentino 2024: ecco il programma

Firenze, 27 novembre 2024 - Nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per l'Autunno Fiorentino 2024, un evento che si preannuncia ricco di appuntamenti culturali e artistici di grande rilievo. Dal 1 ottobre al 30 novembre, Firenze sarà il palcoscenico di oltre 230 eventi che includeranno spettacoli, concerti, performance, laboratori culturali e workshop, dando vita a una stagione all'insegna dell'arte e della creatività.

Le iniziative coinvolgeranno ben 13 soggetti tra istituzioni e realtà culturali, che contribuiranno a rendere l'Autunno Fiorentino una manifestazione multidisciplinare e inclusiva. Tra gli eventi in programma, spiccano progetti dedicati al teatro, alla musica, alla danza, all'arte contemporanea e alla formazione culturale.

L’evento beneficia di un importante sostegno economico: il Ministero della Cultura ha stanziato circa 581mila euro nell'ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, a testimonianza del valore e dell'importanza di questa iniziativa per la promozione del patrimonio culturale e dello spettacolo.

Tutti gli eventi

Quartieri in Musica 2024 di Toscana Classica

L’Orchestra di Toscana Classica si esibirà con una serie di eventi distribuiti in tutti i quartieri di Firenze, sotto la guida di giovani musicisti e direttori d’orchestra che si alterneranno nell’esecuzione dei concerti. Questi eventi, organizzati in orario serale, saranno preceduti da lezioni-concerto mattutine e attività laboratoriali nelle scuole dei quartieri interessati.

Musica dal vivo nei quartieri fiorentini 2024 di Orchestra da Camera Fiorentina

Il progetto si propone di offrire opportunità lavorative a musicisti under 35 attraverso la realizzazione di concerti seriali e prove aperte, oltre a lezioniconcerto in programma presso scuole ad indirizzo musicale, una per ogni quartiere. I concerti serali saranno preceduti da sessioni di introduzione all'ascolto per arricchire l'esperienza culturale dei partecipanti e questo anno sarà dato risalto alla Figura di Puccini di cui ricorre il centenario della morte e di Busoni di Empoli di cui ricorre il centenario della nascita.

ReStart! Oltre le mura, per un teatro di comunità di Teatri d’Imbarco

ReStArt ! Oltre le mura, per un teatro di comunità è il naturale proseguimento del progetto del 2023 che si focalizzava sui percorsi di teatro civile ispirati a Don Milani. Quest'anno, al centro il pensiero e l'eredità di Franco Basaglia, con l'obiettivo di promuovere il principio di una piena inclusione nella società. Teatri d’Imbarco propone un progetto culturale, che, partendo dal cuore creativo del Teatro delle Spiagge nel quartiere Le Piagge, abbraccia tutti e 5 i quartieri di Firenze.

Azioni di contrasto alla violenza di genere: l’educazione sentimentale di Il Teatro delle Donne

Il Teatro delle Donne realizza spettacoli, laboratori e corsi teatrali per adulti e adolescenti, improntati all’educazione sentimentale, al rapporto verso l’altro e al contrasto alla violenza sulle donne.

Komorebi, una rassegna d’autunno di Stazione Utopia

Komorebi (parola giapponese che indica la luce del sole filtra fra le foglie degli alberi) propone una serie di attività in luoghi inconsueti a contatto con il patrimonio museale, il territorio e la comunità che lo abitano. Anche il pubblico sarà parte integrante delle performance, attraverso laboratori, danza e spettacoli corali, nel pieno spirito inclusivo del progetto.

Oltre le mura/Beyond the wall comunità|Memorie|visioni|drammaturgie di Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee

Il progetto prevede diverse attività su comunità, memorie, visioni, drammaturgie, che abbracciano i Quartieri 1, 2, 3 e 4 e coinvolgeranno direttamente il pubblico. Incentrato su tre focus il progetto si articola in momenti di laboratori creativi e presentazioni di eventi aperti al pubblico, incrociando le attività in quattro zone della città: Bellariva/P.za Alberti (Q2 –1 laboratorio e 2 performance), Parco delle Cascine (Q1 2 laboratori e 1 performance), Isolotto/Legnaia (Q4 1 laboratorio e 2 performance), Badia a Ripoli/Sorgane (Q3 1 laboratorio e 1 performance).

Sinfonia di vibrazioni: percorsi di accessibilità e ecologia acustica attraverso la musica di Filharmonie

Giunto alla II edizione, Sinfonia di vibrazioni propone un percorso di accessibilità e sensibilizzazione alla musica e alle arti performative, coinvolgendo il pubblico con un calendario di 9 concerti/spettacoli con a fianco 2 conferenze scientifico-musicali, un laboratorio-concerto rivolto alle persone con disabilità sensoriali e un percorso formativo dedicato alle scuole. Nella cornice dei Quartieri 2, 3, 4 e 5 i protagonisti saranno i giovani artisti supportati da Filharmonie, in un itinerario volutamente multidisciplinare che unisce opere del passato a nuove produzioni.

Quartieri in cerca d’autore di Teatro studio Krypton

Il progetto ruota intorno alla poetica pirandelliana attraverso spettacoli di realtà locali e nazionali nei vari quartieri fiorentini, laboratori tematici, podcast, laboratori per la realizzazione di Radiodrammi e convention sulle tematiche di Pirandello.

Musica da abitare di Music Pool

Il progetto Musica da abitare, alla sua III edizione, propone una fitta serie di workshop, laboratori, incontri rivolti a tutte le fasce di pubblico all'interno del Brillante Nuovo Teatro Lippi, il Progresso e la Ex fila; l’esperienza proseguirà poi in diversi spazi aggregativi con l’esplorazione ai vari linguaggi della musica, del cinema e delle arti. La programmazione musicale si presenta, anche per questa edizione 2024, di altissimo livello: tra i protagonisti degli eventi, personaggi del panorama musicale come Cristiano Godano, Rossana Casale e Peppe Voltarelli, musicisti che hanno fatto la storia della musica internazionale come Eric Andersen e Scott Mc Cloud ed un focus non indifferente dedicato ai nuovi protagonisti del jazz impreziosito da un progetto originale costruito con Aaron Parks.o originale con tante nuove composizioni.

Musica diffusa di Orchestra Regionale Toscana

Musica Diffusa, alla sua III edizione, si compone di nove eventi divisi tra concerti sinfonici, da camera e spettacoli con l’intento di portare la musica ovunque, in tutti e 5 i quartieri di Firenze. Lo scopo è quello di promuovere la cultura musicale e al contempo supportare Cesvot, Fondazione Montedomini e Caritas Firenze, impegnate nell'assistenza alle persone bisognose. I volontari infatti raccoglieranno donazioni volontarie a sostegno dell’iniziativa.

Freedom - Percorsi di teatro civile di Catalyst

Catalyst propone Freedom, rassegna di teatro civile che esplora questioni sociali e politiche attraverso le arti sceniche, si articola in 15 spettacoli e altrettanti laboratori rivolti alle nuove generazioni. I temi trattati ben si prestano ad occasioni di dibattito e alla loro realizzazione nelle aree periferiche della città; gli spettacoli sono infatti ispirati a fatti di cronaca provenienti da diverse parti del mondo, evidenziano le lacune e le sfide nella protezione dei diritti umani. La realizzazione degli spettacoli è affidata al nucleo artistico della compagnia Catalyst guidata dal regista Riccardo Rombi.

Visioni di Teatro Puccini

L’associazione Teatro Puccini presenta Visioni, che ha l’obiettivo di vivacizzare l’area nord della città vicino all’omonimo teatro con spettacoli caratteristici, inscenati anche in spazi inusuali come il parco Villa Vogel (interessato da un’installazione visionaria e sonora a cura di Elio Germano e Folco Terzani) o interessando anche altre strutture teatrali come il Teatro delle Spiagge. Tra spiritualità e poesia, i 9 eventi proposti, a cui prenderanno parte anche compagnie e personaggi noti come Pippo Delbono e Tindaro Granata, Vittorio Sgarbi e Stefano Fresi, mirano inoltre a promuovere l’attività ordinaria del Teatro Puccini avvicinando il pubblico dei quartieri limitrofi.

Risveglio di comunità 2024: ME-MO Autunno storie di persone e parole di Arca Azzurra

Il progetto di Arca Azzurra interesserà tutti e 5 i quartieri mirando a rafforzare l’offerta culturale attraverso spettacoli dal vivo, reading ed esperienze orientate all’aggregazione sociale culminanti con il coinvolgimento delle comunità nel processo creativo. Diverse saranno infatti le collaborazioni con le realtà locali, sia associative che professionali come il Conservatorio Cherubini. I 18 eventi, toccando temi importanti quali la creazione letteraria, il lavoro e la memoria storica, attraverseranno tutti e 5 i quartieri fiorentini. Tra le attività previste Giuseppe Cederna racconta Marcovaldo al Teatro Le Laudi, L’eterna giovinezza di Maurizio Maggiani al Circolo Il Progresso e l’incontro pubblico con Zerocalcare a conclusione del progetto 2024.