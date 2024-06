"Atmosfere medievali": Figline torna al passato

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 12 giugno 2024 – Piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno torna indietro nel tempo per un fine settimana con “Atmosfere medievali”, la rievocazione storica organizzata dalla Compagnia delle Contrade Figlinesi, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro loco Marsilio Ficino. Dopo la preview di questo pomeriggio col corteo storico e l’esibizione delle Contrade, sabato le attrazioni inizieranno alle 17, quando nel centro storico figlinese sfileranno Contrade e figuranti delle frazioni.

Alle 17,30 aprono gli stand gastronomici a cura delle quattro Porte figlinesi, attivi anche l’indomani dalle 12. Al via anche l’area delle streghe, con lettura dei tarocchi, cerchio di racconto delle dee e party letterario sul tema, a cura dell'Associazione Circuito Corto. Seguiranno poi il Palio delle frazioni, con giochi validi per l’assegnazione del relativo drappo alla frazione vincitrice, che sarà proclamata alle 20. E poi ancora esibizioni di giocoleria e trampoleria, danza egiziana, spettacolo di flamenco e spettacolo di fuoco. Domenica 16 pomeriggio è in programma il Corteo storico (ore 17) delle Contrade Figlinesi con la partecipazione degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, che si esibiranno subito dopo in piazza Ficino (ore 17,30).

Alle 18 sarà il momento della sfida per i bambini delle quattro porte figlinesi, che si contenderanno il 2° Trofeo del Sedano d’Oro: una tradizione datata anni ’70 e recuperata lo scorso anno, in memoria del premio che veniva consegnato alla contrada vincitrice del Palio di San Rocco al posto del drappo. La proclamazione dei vincitori è fissata per le 22,45. Per tutto il weekend saranno presenti in piazza menestrelli, giocolieri, streghe e fattucchiere, pronti a catapultare i visitatori nel Medioevo e a farne scoprire usi e costumi. L’accesso è gratuito. Per info: [email protected]