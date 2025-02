Architettura: alla Palazzina Reale una mostra che celebra QB Atelier

Firenze, 11 febbraio 2025 – La Palazzina Reale di piazza Stazione a Firenze si prepara a ospitare la mostra che celebra QB Atelier, giovane studio di architettura nato a Ferrara dall’incontro di Federico Orsini e Filippo Govoni. L’evento, che rientra nel progetto “Emergenti | Studi d’architettura” promosso dalla Fondazione Architetti Firenze, si apre giovedì prossimo alle 17 con i saluti di Caterina Bini, presidente della Fondazione, e prosegue con la lecture dei due architetti ferraresi, seguita dal dibattito moderato dagli architetti Francesca Cappelli e Antonio Salvi. La mostra, visitabile dal 14 al 27 febbraio, rientra in un percorso più ampio che intende dare spazio ai nuovi protagonisti dell’architettura italiana. Non si tratta di un premio, ma di un vero e proprio racconto monografico, cucito attorno alle idee, ai progetti e alla ricerca di un singolo studio. Nel caso di QB Atelier, ciò significa mettere in luce una sensibilità artigianale reinventata di volta in volta in base al cliente di riferimento, senza rigidità stilistiche, per dare forma a spazi che riflettano l’esperienza umana e i comportamenti di chi li vive. Questo approccio spazia dalla scala urbana alla progettazione di interni e del paesaggio, con una costante attività di ricerca che negli anni ha fruttato allo studio numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali. “Emergenti | Studi d’architettura” è un’iniziativa che punta a valorizzare la Palazzina Reale, sede di Ordine e Fondazione degli Architetti di Firenze, e a produrre piccoli volumi che traccino un panorama delle nuove tendenze dell’architettura contemporanea italiana. La Fondazione Architetti Firenze, istituita dall’Ordine degli Architetti di Firenze nel 2012, ha il compito di promuovere attività culturali e di ricerca attraverso mostre, seminari, premi e corsi di perfezionamento, con l’obiettivo di sostenere e aggiornare la figura professionale dell’architetto, paesaggista e conservatore. L’inaugurazione di “Emergenti | QB Atelier” è resa possibile anche grazie al sostegno di LignoAlp, 70Materia e Copisteria Universale, partner tecnici del progetto. Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazionearchitettifirenze.it o contattare l’indirizzo [email protected].

Caterina Ceccuti