Fiesole, torna la notte dell'archeologia

Fiesole (Firenze), 27 luglio 2024. Torna la Notte dell’Archeologia a Fiesole: mercoledì 31 luglio, tra performance teatrali, visite guidate, letture, incontri e iniziative per i più piccoli, il Museo Archeologico e l’Area Archeologica si aprono a cittadini e turisti, per una serata dedicata alla scoperta della storia di Fiesole.

Il tema dell’iniziativa, che fa parte di “Notti dell'Archeologia 2024”, rassegna promossa dalla Regione Toscana e giunta ormai alla sua ventiquattresima edizione, è "Archeologia, che passione!".

Tante le iniziative gratuite, che prendono il via con l’apertura straordinaria e gratuita alle 18.00 del Museo Civico Archeologico e dell’Area Archeologica, per proseguire con tante attività, tutte gratuite e su prenotazione, rivolte a un pubblico di appassionati e curiosi di tutte l’età.

Laboratori per i più piccoli sul lavoro dell’archeologo e sui miti etruschi, incontri - come quello dedicato al teatro nel mondo romano, con il professor Gianni Guastella dell'Università di Siena - e performance teatrali con lo spettacolo itinerante “Massimo Gargennio” a cura della compagnia Teatro dell’Elce che, dalle 20.30, con tre repliche, porterà venti spettatori per volta, con cuffie wireless, a muoversi tra i resti dell’Area Archeologica, imbattendosi nell’antico soldato per ascoltarne la storia e i ricordi.

A chiudere la serata, alle 22.30 e fino alle 23.30, tutti col naso all’insù per guardare le stelle dalla terrazza del Teatro Romano, con gli esperti dell’ INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

“Mi auguro siano in tante e tanti a venire a conoscere la storia della nostra Fiesole nella Notte dell’Archeologia, manifestazione a cui sono particolarmente legata. – dice il Sindaco Cristina Scaletti – Iniziative come questa, che è davvero una bella occasione di condivisione e di scoperta, sono il segno che dalla collaborazione tra le diverse realtà che animano il territorio nascono iniziative capaci di portare la cultura e l’approfondimento a tutti. Per questo, il mio ringraziamento va alla Regione Toscana, che continua a promuoverla ogni anno, e tutti coloro che lavorano per renderla possibile.”

Ecco il programma completo e le modalità di iscrizione:

- Apertura straordinaria gratuita del Museo Civico Archeologico dalle 18:00 alle 23:30 - ultimo ingresso 23:00. Ingresso libero

- Apertura gratuita dell'Area archeologica dalle 18:00 alle 20:00 (dopo le 20:00 l’accesso è consentito solo ai prenotati dello spettacolo teatrale itinerante “Massimo Gargennio”). Ingresso libero

- Sullo scavo con l’archeologo! Attività per bambini tra 8 e 11 anni dalle 18:00 alle 19:30

- Edifici e testi teatrali nel mondo romano: realtà antica e immaginario moderno Conversazione nel Teatro romano con Gianni Guastella – Università di Siena dalle 18:30 alle 19:30.

- Mitici Etruschi. Letture e giochi sulla mitologia etrusca. Attività per bambini tra 7 e 10 anni, a cura della Biblioteca di Fiesole dalle 18:45 alle 19:45

- L’Area archeologica e le pratiche di scavo tra Otto e Novecento. Visita guidata nell’Area archeologica dalle ore 19:00 alle 20:00

- Massimo Gargennio. Spettacolo teatrale itinerante tra i monumenti dell’Area archeologica. Produzione Teatro dell’Elce (testo e regia di Marco Di Costanzo, con Stefano Parigi, suono Andrea Pistolesi, fonica Umberto Foddis)

“Massimo Gargennio” è il nome inciso sul piedistallo di una statua votiva di epoca romana conservata nel museo archeologico di Fiesole e dedicata, dallo stesso Massimo, al fratello Macrino. Prendendo spunto da questa traccia e da una ricerca storica sul periodo del primo Impero, Marco Di Costanzo immagina ricordi e riflessioni del soldato Gargennio e li trasferisce in alcuni brevi testi ispirati ai luoghi dell’area archeologica che circonda il museo: il tempio, le terme, il teatro.

Lo spettacolo

Venti spettatori, equipaggiati con cuffie wireless, si aggireranno dunque in un percorso notturno tra le rovine dell’area archeologica nella speranza di assistere alle apparizioni dell’antico soldato. E la loro speranza non sarà delusa: non solo il misterioso ed elegante personaggio (Stefano Parigi) si manifesterà in vari punti dell’area, ma grazie alle speciali cuffie indossate dagli spettatori sarà possibile ascoltare i suoi ricordi: la guerra, l’infanzia, l’educazione militare, gli svaghi, il rapporto con il fratello, la scelta di abbandonare gli auspici della guerresca Minerva per la devozione a Iside.

Repliche:

20:30 (ritrovo ore 20:15)

21:15 (ritrovo ore 21:00)

22:00 (ritrovo ore 21:45)

- Questioni di topografia fiesolana: il caso del Capitolium. Visita guidata nel Museo Civico Archeologico dalle 21:00 alle 21:45

- Miti e leggende nel cielo degli antichi Romani. Osservazione delle stelle dalla terrazza del Teatro romano, a cura di INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri dalle 22:30 alle 23:30

Tutte le attività sono gratuite e con prenotazione obbligatoria.

Per prenotazioni: MODULO ON-LINE

Ritrovo: Biglietteria dei Musei di Fiesole (Largo F. Farulli 1, Fiesole)

Per informazioni, contattare la Biglietteria dei Musei di Fiesole: tel. 055-5961293 – [email protected], tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30