Antonioni-Vitti, quattro film che hanno fatto storia

Firenze, 4 aprile 2023 – Michelangelo Antonioni e Monica Vitti; due figure fondamentali nella storia del cinema italiano. Impossibile separare la loro storia d’amore dalle loro carriere. Insieme per quattro film che hanno fatto il giro del mondo. E questi quattro film saranno in programmazione allo SpazioUno di via del Sole a Firenze.

Si comincia mercoledì 5 aprile alle 18 con «L’avventura» del 1960, il primo film della loro collaborazione e anche atto primo di una serie di film che hanno per tematiche tanto care ad Antonioni, incomunicabilità e alienazione. Durante una gita in barca alle Eolie, Anna donna borghese e insofferente scompare nel nulla. Il suo compagno ed una amica cercheranno di dissipare questo mistero. Nel cast i grandi nomi del cinema italiano, oltre naturalmente Monica Vitti, compagna e musa ispiratrice del regista nato a Ferrara nel 1912. Sarà un piacere rivedere sul grande schermo, Lea Massari e Gabriele Ferzetti.

Mercoledì 12 alle 18 è la volta di «La notte» del 1961 con Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau, Orso d’oro al festival di Berlino. Film importante, film fondamentale per conoscere meglio l’evoluzione del cinema italiano, unanimemente riconosciuto innovativo nei contenuti e nel linguaggio filmico. Terzo appuntamento, mercoledì 19 aprile con «L’eclisse» dove nel cast ritroviamo un giovane Alain Delon a fianco a grandi nomi come Francisco Rabal e Lilla Brignone, ennesimo «atto critico» della società borghese che si muove tra il benessere materiale e una profonda crisi esistenziale. Come disse il collega Alain Resnais…»film con personaggi inattivi alla deriva in paesaggi vuoti, il regista ci invita a scoprire le tempeste che si agitano all’interno dei personaggi».

Ultimo appuntamento in cartellone, mercoledì 26 aprile ore 18, «Deserto rosso» che segna l’ultimo scampolo di collaborazione tra il grande regista, omaggiato nel 1995 del premio oscar alla carriera consegnatogli dall’amico Jack Nicholson e l’attrice romana che diventò anche uno dei volti celebri della commedia all’italiana. Quest’ultimo film uscito nel 1966 fu il primo film a colori di Michelangelo Antonioni, Leone d’oro al festival di Venezia che aveva nella sceneggiatura la famosa frase… "Mi fanno male i capelli”.

Dopo «Deserto rosso» Michelangelo e Monica presero strade diverse. Lui volò all’estero per realizzare altri capolavori come «Blow up», «Zabriskie point», «Professione reporter». Lei diventò la regina del box office con pellicole di successo come «La ragazza con la pistola», «Dramma della gelosia», «Teresa la ladra».