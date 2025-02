Antisalotto Culturale: Roberto Gatto inaugura una tre giorni nel segno del jazz

Firenze, 26 febbraio 2025 - Una settimana da Dio. No, non è la commedia surreale con Jim Carrey e Jennifer Aniston, ma la tre giorni che si apre oggi all'Antisalotto culturale, sempre più club di riferimento della programmazione musicale dell'Oltrarno fiorentino: nomi di primissimo piano e sperimentazione tra jazz e contemporaneo per un cocktail rivolto a palati fini e semplici appassionati.

A partire da stasera, quando salirà sul palco il più noto batterista italiano a livello internazionale, alias Roberto Gatto: forte di prestigiose collaborazioni - da Phil Woods a Franco Ambrosetti, da Enrico Rava a Franco D'Andrea - l'artista romano è riuscito a maturare un approccio elastico e aperto al genere, mescolando stili e generazioni diverse: ad accompagnarlo, sono attesi Alessandro Presti alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e il pianista Alfonso Santimone.

E' la reunion di tre veterani della scena jazz nazionale l'appuntamento di giovedì, che riunisce in trio dopo tanto tempo il pianista, compositore e docente al Conservatorio "P. Mascagni" di Livorno Mauro Grossi, il batterista Piero Borri, studioso del ritmo e assiduo collaboratore dei principali jazzisti americani, e il contrabbassista Amedeo Ronga, attivo da anni tra festival, tournée e registrazioni con formazioni folk, jazz e di musica d'autore.

Venerdì si cambia decisamente registro in compagnia di Ana Spasic, autrice di progetti interdisciplinari nell'ambito del teatro musicale e del canto delle opere figurative e ideografiche, dove il corpo e la voce, la danza e il movimento vengono liberati da ogni regola e convenzione: "The Plains of Po", prodotto a quattro mani con il compositore Paolo Palladino e realizzato coinvolgendo il poeta americano George Wallace e il "pittore di nuvole" Alberto Bertoldi, arriva in anteprima a Firenze, introdotto da una breve prolusione del musicologo Renzo Cresti. A latere dello spettacolo, inaugura una mostra flash di pochi giorni con una decina di opere dipinte dallo stesso Bertoldi: un gustoso aperitivo della sua personale, che aprirà nel mese di giugno.