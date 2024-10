Antella, il Teatro Comunale inaugura con un omaggio a Marco Polo

Firenze, 9 ottobre 2024 - La stagione 24/25 del Teatro Comunale di Antella presenta una nuova produzione omaggio a Marco Polo per i 700 anni dalla morte e i 770 anni dalla nascita: “Il Milione” di e con Riccardo Massai. Giovedì 24 ottobr alle ore 19,30 la cena nel vagone bistrot Carrozza 10, un viaggio gastronomico nei luoghi attraversati dal viaggiatore, commerciante e ambasciatore. Sabato 26, domenica 27 e martedì 29, in scena il monologo che descrive il mondo attraverso il libro delle meraviglie Nuova drammaturgia, musica, spettacoli per bambini, incontri e cene a tema, torna la stagione al Teatro Comunale di Antella, firmata dal direttore artistico Riccardo Massai della compagnia Archetipo, grazie al sostegno dell'Amministrazione comunale, della Regione Toscana e del Mibact. La scelta di omaggiare la figura di Marco Polo e della sua opera è all’insegna dell’importanza della conoscenza e dell’accoglienza verso tutto ciò che è nuovo e diverso, il potenziale fantastico de Il Milione resta vivo e continua ad agire su chiunque ne intraprende la lettura o la visione (26, 27, 29 ottobre, ore 21.30). Su questa linea si muove tutto il programma con spettacoli che indagano temi sempre attuali, è il caso della performance esperienziale per 5 performer, 3 attori e 12 spettatori, il primo atto di un lavoro sulla non figura di Gesù, L’angelo del futuro da La trilogia dell’avvenire, in scena Mario Cossu, Riccardo Massai e Simone Rovida a cura di Iacopo Braca (6,7/12); come anche la ricerca scenica sull’episodio di Abramo e Isacco, dal titolo Processo ad Abramo (7/3). Sul tema della violenza sulle donne La casa a picco sul mare di Alberto Severi introduce una meditazione sul matrimonio e l’amore (29, 30/11). Da Genet Divine di e con Danio Manfredini prende spunto dal romanzo Nostra signora dei fiori, scritto in carcere nel 1944 a Parigi, dove l’autore descrive un universo fatto di celle, corridoi e compagni di sventura (14/2). Davide Grillo mette in scena un monologo comico sul precariato e il nostro tempo in Come se niente fosse (28/2). Con Francesca Sarteanesi e Alessia Spinelli, lo spettacolo Nikita, rappresenta uno spaccato, ironico e grottesco, di una vita al femminile (28/3). La musica è protagonista in Tra Gaber e Faber – Il signor G e il poeta anarchico di e con Letizia Fuochi e Francesco Frank Cusumano alla chitarra (24/1). Spazio ai giovani vincitori di Attraverso i Suoni 2024 nel concerto Duo Masiac con Matteo Scalabrella e Isaac Peruzzi alla chitarra (14/12). Le cene nel vagone-bistrot della vedova Begbick, la Carrozza 10, ci portano in tempi lontani in compagnia di personaggi come Marco Polo (24/10), Goldoni (7/11), Trimalcione (23/1) e nell’Ottocento (20/2); e in luoghi come l’Irlanda, l’Indonesia, il Perù, o in viaggio sulla via Transiberiana (12/2) e sull’Orient Express (13/2). Info e prenotazioni www.archetipoac.it telefono 055.621894 (da lunedì al venerdìore 9.00- 13.00) [email protected] Biglietti da 8,00 a 15 euro.