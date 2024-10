Amici e studiosi ricordano Arnaldo Nesti

Firenze, 24 ottobre 2024 - Un maestro, un intellettuale, un uomo dello spirito, un amico... Gli amici fiorentini di Arnaldo Nesti (1932-2024) hanno organizzato per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 17, presso la libreria Parva Libraria in via degli Alfani 28R, un incontro con testimonianze di Giuliana Nesti, Simona Scotti, Andrea Spini, Andrea Banchi, Marisa Ignesti, Alba Scarpellini, Giuseppe Picone, Anna Scattigno, Mariangela Maraviglia, Pietro Domenico Giovannoni, Alfredo Jacopozzi, Pietro De Marco, Enzo Pace, Marco Capecchi, Daniela Dacci, Daniele Massa.

E' intanto uscito, 'Don Lorenzo Milani: 'I care'. Ancora dalla parte degli ultimi per una nuova umanità', atti di un seminario di studi di Cisreco di San Gimignano (Centro internazionale di studi sul religioso contemporaneo) curato proprio da Arnaldo Nesti, Andrea Banchi e Giuseppe Picone per la Festa della Toscana promossa dal Consiglio regionale. Il volume, pubblicato da Cisreco edizioni, contiene gli interventi di Pietro Domenico Giovannoni su 'La città e la chiesa di Firenze negli anni di don Lorenzo Milani', Mariangela Maraviglia ('Da bestie di può diventare uomini e da uomini diventare santi'), Severino Dianich ('Fede e coscienza civile'), Sergio Tanzarella ('Il genio epistolare di Lorenzo Milani e la questione aperta dalle fonti originali'), Andrea Banchi ('Il maestro don Milani: fare scuola ai ragazzi è credere in Dio'), Donatella Puliga ('Gianni, Pierino e la questione del latino') e 'Le letture di don Milani e dei ragazzi di Barbiana'.