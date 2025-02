All'archivio storico al via la rassegna 'Profili di donne tra carte e libri'

Firenze, 11 febbraio 2025 - Partono a Firenze, dal 12 febbraio, sei incontri per approfondire e conoscere la vita di alcune donne che hanno rappresentato a più livelli la società e la cultura italiana contemporanea attraverso la lente conoscitiva dei loro archivi e delle loro biblioteche. L’iniziativa si svolgerà ogni mercoledì dal 12 febbraio al 19 marzo, dalle ore 17, presso l’Archivio storico del Comune di Firenze. L'evento, giunto alla terza edizione, si chiama 'Profili di donne fra carte e libri'. Il primo appuntamento, si legge in una nota, sarà il 12 febbraio sul tema 'Il coraggio di essere donna. Racconti di scienza e di viaggio nell'archivio di Ginestra Giovene Amaldi", a cura di Francesca Nemore, ricercatrice in archivistica al dipartimento di lettere e culture moderne della Sapienza di Roma.