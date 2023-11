Al Teatro Tredici di Firenze uno spettacolo in vernacolo per la Fondazione Veronesi

Firenze, 21 novembre 2023 – Uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi a favore di Fondazione Umberto Veronesi ETS. È quanto ha organizzato la Delegazione fiorentina della Fondazione stessa, in collaborazione con l'Accademia Teatrale di Firenze, venerdì 1° dicembre alle ore 20.45 al Teatro Tredici di via Nicolodi, dove sarà portata in scena la commedia in vernacolo fiorentino “Gallina vecchia” di Augusto Novelli, a cura del Centro Culturale di Teatro Onlus, con la direzione di Pietro Bartolini e la regia di Antonietta Paulozza. “I fondi raccolti – anticipa la presidente della Delegazione Firenze di Fondazione Veronesi Maria Petrini – contribuiranno a finanziare un ricercatore impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche. Da sempre l'obiettivo di Fondazione è finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza contro il cancro, perché ricerca significa vita ed ogni attività di Fondazione è dedicata a questo scopo. Il nostro spettacolo nasce dalla collaborazione fondamentale con l'Accademia Teatrale di Firenze, che con grande entusiasmo si è prestata a rappresentare questa commedia. Speriamo che la città risponda con altrettanta enfasi alla nostra proposta, in modo da permettere una raccolta fondi generosa a favore della ricerca”. Per info e prenotazioni contattare il numero 339 6080304