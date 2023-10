A Vicchio torna la festa dei marroni

Vicchio (Firenze), 9 ottobre 2023 - Il marrone è il protagonista indiscusso delle due domeniche di festa, 15 e 22 ottobre, a Vicchio. Torna infatti la tradizionale “Festa dei marroni” con stand del prelibato frutto autunnale a km zero e molto altro, tra prodotti di filiera corta, mercato straordinario e mercatino degli hobbisti, attività e laboratori per bambini, appuntamenti culturali, iniziative delle associazioni locali e… le ‘bruciate’ del Gruppo Alpini. Due occasioni per gustare e acquistare marroni di alta qualità Igp Mugello e non solo, ma anche di socialità e aggregazione. La manifestazione, giunta alla 31esima edizione, è organizzata dal Comune, dal Gruppo Alpini 'C. Manzani', dal Gruppo Agricolo 'L. Grifoni', ProLoco e Circolo ‘Il Paese’ in collaborazione con Vicchio Folk Band, MotoClub Giotto, Istituto comprensivo, associazione ‘Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico’, associazione ‘Olisticamente Mugello’, Mini Owner Club, scuola Beato Angelico, Consulta Genitori e nuova Gesta. Questo il programma di domenica 15 ottobre: ore 9 apertura del mercato, mercatino degli hobbisti e produttori agricoli; ore 10 mostra storica a cura del Gruppo Agricolo e mostra d’auto e moto d’epoca a cura del MotoClub Giotto; ore 10,30 mostra delle copertine del diario scolastico 2023-2024 a cura dell’Istituto comprensivo, Consulta dei Genitori, nuova Gesta; ore 11 Moc Tuscan Race 2023, dimostrazione e mostra; 12,30 pranzo a cura della ProLoco presso il Parco della Rimembranza; ore 13 pranzo al Circolo ‘Il Paese’; ore 14 intrattenimento musicale con Barbara e Vinicio; ore 14,30 vin brulé e frittelle; ore 15 svinatura a cura del Gruppo Agricolo; ore 15 bruciate per tutti; ore 15,30 laboratorio dell’autunno a cura della scuola materna e nido Beato Angelico; ore 16 esibizione della Vicchio Folk Band; ore 17,30 cerimonia di premiazione delle copertine del diario scolastico 2023-2024 a cura di Istituto comprensivo, Consulta dei Genitori e nuova Gesta; ore 19 cena a cura della ProLoco al parco della Rimembranza.

E per domenica 22 ottobre il programma prevede: ore 9 apertura del mercato, mercatino degli hobbisti e produttori agricoli; ore 9,30 associazione Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico e pittori di Tolmin in mostra; ore 10 mostra storica a cura del Gruppo Agricolo; ore 11 “Alla scoperta del Castello di Vicchio”, visita guidata con Adriano Gasparrini (ritrovo presso il loggiato di piazza della Vittoria); ore 12 esibizione del gruppo vocale Flance-Tolmin; ore 12,30 pranzo a cura della ProLoco; ore 13 pranzo al circolo ‘Il Paese’; ore 14 intrattenimento musicale con Barbara e Vinicio; ore 14,30 vin brulé e frittelle; ore 16 scartocciatura e battitura del formentone a cura del Gruppo Agricolo; ore 15 bruciate per tutti; ore 15,30 laboratorio a cura dell’associazione ‘Olisticamente Mugello’; ore 19 cena a cura della ProLoco al parco della Rimembranza. Nell’ambito della manifestazione, sabato 21 ottobre alle ore 21 al Teatro Giotto si terrà la cerimonia del rinnovo del gemellaggio Vicchio-Tolmin alla presenza dei sindaci attuali e di quelli che firmarono il primo patto. A seguire, alle ore 21,30 esibizioni del gruppo vocale Flance e della Jazz Punt Big Band di Tolmin e della Vicchio Folk Band.