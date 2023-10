A San Piero a Ponti apre il parco giochi inclusivo

Campi Bisenzio, 7 ottobre 2023 - Sarà inaugurato domenica alle 16 il parco giochi inclusivo presso il circolo Mcl Il Gorinello a San Piero a Ponti. Il coronamento di un percorso iniziato nel 2022 dall'idea di uno dei volontari, Lorenzo Bucci, che poi ha messo in moto una macchina di solidarietà e condivisione che ha portato finalmente a tagliare il traguardo tanto atteso. Quello del circolo, infatti, sarà il primo parco giochi inclusivo della zona e consentirà anche ai bambini con disabilità di poter giocare insieme ai loro coetanei, senza la presenza delle «abituali» barriere architettoniche che di solito invece non lo permettono.

Un momento che il presidente del circolo, Stefano Pagani, e il parroco del Gorinello, don Gabriele Pratesi, hanno voluto sottolineare ringraziando ««tutte le persone, le associazioni e le aziende che, con le loro donazioni, hanno fatto diventare realtà quello che inizialmente era soltanto un sogno»». Senza dimenticare naturalmente i volontari dello stesso circolo Mcl che non si sono mai tirati indietro quando c'è stato da organizzare delle iniziative il cui ricavato andasse a rimpinguare il «salvadanaio», su tutte le due cene in strada con 400 persone sedute a tavola grazie anche alla collaborazione con il circolo Arci Dino Manetti.

Poco più di un anno di raccolta fondi cominciata, come spiega Bucci, ««dopo che conobbi un'azienda di impianti fotovoltaici con sede a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, per motivi personali. Mi colpirono per la gentilezza e la cordialità e anche a loro inviai una richiesta di contributo. Ma, essendo la loro sede in un’altra regione, non mi aspettavo una risposta positiva. Invece prima ci fecero pervenire un piccolo contributo, a settembre, poi a dicembre mi telefonarono per chiedere a che punto eravamo con i lavori. Ormai il meccanismo si era messo in moto e adesso siamo finalmente arrivati al giorno dell'inaugurazione»».