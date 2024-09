A Panzano in Chianti torna Vino al Vino

Firenze, 10 settembre 2024 - Torna Vino al Vino, l'appuntamento che, dal 13 al 15 settembre, vede riunite le cantine dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti (Firenze). Come si legge in una nota “da quasi trent’anni, Vino al Vino è la celebrazione di un territorio straordinario, dove ogni calice – che si tratti di Chianti Classico o di Igt – racconta la storia e l’essenza di una terra unica. Qui il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità si sposano con valori di solidarietà, amicizia e passione per il vino. Una tradizione secolare si affianca a una continua ricerca dell’eccellenza vitivinicola. L’identità di Panzano in Chianti si definisce non solo attraverso il terroir, ma anche grazie alla sua ricca storia e alle profonde relazioni sociali”. Dal 13 al 15 settembre, i produttori delle 23 cantine dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti accoglieranno i visitatori in piazza Bucciarelli, diventata ormai simbolo di convivialità e accoglienza. Acquistando un calice, gli ospiti potranno degustare oltre 80 vini di qualità, entrando in contatto diretto con i proprietari delle cantine. Questi gli orari: venerdì 13 settembre dalle 12.00 alle 19.30, sabato 14 dalle 11.00 alle 19.30, domenica 15 dalle 11.00 alle 19.00.