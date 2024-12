‘A Natale aggiungi un posto a tavola’, al via la campagna solidale di Sant’Egidio

Firenze, 13 dicembre 2024 - “Quest'anno il Natale è segnato da una situazione drammatica, sia a livello internazionale col susseguirsi di scenari di guerra, sia in Italia, che appare sempre più colpita dalla povertà e dalla solitudine”. Ne ha parlato recentemente il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo: “Oltre 5,7 milioni di italiani vivono in povertà assoluta – ha aggiunto - aggravata sempre più spesso dalla solitudine, che rende la vita di tanti, in particolare anziani, sempre più incerta”. La comunità di Sant’Egidio risponde a questa situazione con una rete di "centri di prossimità", che chiamiamo Case dell’Amicizia, dove è possibile trovare ascolto e un aiuto concreto: orientamento al lavoro, alla cura della salute, consulenza legale e distribuzione di beni di prima necessità. E perché sia un Natale di speranza anche per tanti poveri e soli, Sant’Egidio ha lanciato la campagna "A Natale aggiungi un posto a tavola". Si può aderire con un Sms al numero solidale 45586 o con una donazione a natale.santegidio.org. “Con il vostro aiuto, regaleremo un pranzo di Natale indimenticabile: un pasto abbondante, un dono e l’accoglienza di una casa – spiegano gli organizzatori -. Abbiamo bisogno di voi, perché la tavola è larga, fino a coinvolgere 80.000 persone in Italia e 250.000 nel mondo. Questo è il nostro regalo di Natale per tutti: per chi ha bisogno di aiuto, ma anche per chi vuole aiutare i più bisognosi. Insieme, posiamo trasformare il Natale in una festa davvero inclusiva per tutti”.