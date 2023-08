A Marradi torna la notte delle streghe

Marradi (Firenze), 12 agosto 2023- Dopo tre anni di assenza, torna a Marradi il 18 agosto la festa più magica dell’anno, la Notte delle Streghe. Sarà un rientro in una veste insolita, per una ripartenza alla grande, pronta a ricreare la stessa travolgente allegria e lo stesso coinvolgente divertimento con la formula che ha incantato i numerosi visitatori in tanti anni. Un intero paese che si trasforma in scenografia a cielo aperto, ambientazioni a tema, postazioni interattive. Un’atmosfera insolita e suggestiva con figuranti, attori, spettacoli dal vivo e molto altro. Quest’anno la manifestazione, indetta dall’amministrazione comunale di Marradi e organizzata dalla Pro Loco, ci accompagnerà nel variopinto, spumeggiante, incontenibile e a tratti anche insolito e surreale mondo del circo, con tutti i personaggi più bizzarri che ne fanno parte. Ma la chiave interpretativa sarà il Black Circus, ovvero la parte più inquietante di questo straordinario e scintillante mondo del divertimento. Basterà entrare in paese per essere rapiti dall’atmosfera irreale di un circo d’altri tempi, dove le stranezze si tramutano in attrazioni per il pubblico: clown, burattini, domatrici, mimi, trapezisti e altri personaggi circensi animeranno infatti le postazioni a cui i visitatori potranno anche prendere parte per mettersi mettersi alla prova. La manifestazione comincerà alle ore 18.30 con l' intrattenimento per i più piccoli e a seguire apertura stand gastronomico. Gli spettacoli invece avranno inizio alle ore 20.30 con la caratteristica parata di tutti i personaggi, attori, figuranti lungo le vie centrali del paese, prima di raggiungere le varie postazioni che cominceranno quindi ad animarsi, proseguendo fino alle ore 23.45. A mezzanotte il famoso rogo della strega, ma con una rivisitazione a tema e con spettacolo pirotecnico sul greto del fiume Lamone, visibile dall’alto del ponte. La festa poi proseguirà al parco piscina con Dj set, dove si continuerà a ballare fino a tarda notte. Durante la serata avverrà la premiazione delle maschere più originali, per cui sarà gradito l’abbigliamento a tema e si invitano i visitatori che vogliono partecipare ad iscriversi al concorso durante la festa in paese. Non resta dunque che lasciarsi travolgere dall’atmosfera magica ed inquietante di questa notte stregata, e come d’incanto, una volta entrati nel vortice, il pubblico sarà il protagonista del magico mondo del black circus. Maurizio Costanzo