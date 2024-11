A Firenze va in scena uno spettacolo per uno spettatore solo

Firenze, 12 novembre 2024 - Uno spettacolo teatrale per uno spettatore alla volta della durata di quindici minuti, per l’edizione 2024 de “Il Respiro del Pubblico Festival” a cura di Cantiere Obraz. A Firenze, martedì 12 e giovedì 14 novembre alle ore 18, alla Galleria Chiasso Perduto in Via de' Coverelli, 4r, Teatro dell’Elce presenta “William Shakespeare’s half time job”. Lettura performativa dei tarocchi liberamente ispirata all’opera di William Shakespeare. Di e con Marco Di Costanzo. Suono Andrea Pistolesi, costumi Laura Dondoli. Lo spettacolo: uno spazio nascosto e raccolto: una stanza, un balcone, un ascensore, l’interno di un furgone. Un bardo, o sedicente tale, con un mazzo di tarocchi. L’accesso è consentito a una persona alla volta con una richiesta: “Mi devo licenziare?” o “Devo divorziare?” o “Devo lasciare o rimanere nella città dove vivo?” oppure altre parole, parole, parole, purché esprimano una sola, precisa, domanda. La risposta è una lettura delle carte ispirata all’immaginario di Sir William Shakespeare. William Shakespeare’s half time job è un’immersione nell’opera dell’autore inglese attraverso una forma scenica fedele ai testi e allo stesso tempo irriconoscibile, contemporanea. La parola di Shakespeare è svincolata dalle trame e dai personaggi per privilegiare l’aspetto filosofico, immaginifico, etico-morale: il punto di vista dell’autore inglese è impiegato in una lettura dei tarocchi per un singolo spettatore, veicolata con un linguaggio apparentemente "spontaneo", estemporaneo, ma in realtà nutrito di frasi, immagini e aneddoti tratti dai suoi testi. Produzione Teatro dell’Elce, coproduzione Fondazione Armunia Castello Pasquini con il contributo di Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze residenze artistiche Teatri d’Imbarco, Teatro delle Donne, Murate Art District, con il sostegno del Centro di Residenza della Toscana (Armunia-CapoTrave/Kilowatt), Comune di Sansepolcro. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: +39392 3034894 telefono o whatsapp.