A Firenze il docufilm sulla storia di Dino Meneghin

Firenze, 20 novembre 2023 - Il nuovo film documentario di Samuele Rossi, 'Dino Meneghin, storia di una leggenda' che porta per la prima volta sullo schermo la vita di una delle più grandi leggende dello sport italiano, sarà proiettato all’interno di un evento speciale giovedì 23 novembre alle ore 20:45 al cinema La Compagnia di Firenze. La proiezione rientra nel tour cinematografico che il film documentario sta svolgendo in tutta la penisola partendo da Varese e toccando tutte le principali città italiane. Alla fine della proiezione Dino Meneghin ed il regista Samuele Rossi (ex giocatore di basket) risponderanno alle domande del pubblico nel corso di una chiacchierata moderata dal giornalista Paolo Caselli. Prodotto da Solaria Film (Emanuele Nespeca) e Echivisivi (Giuseppe Cassaro e Samuele Rossi) in collaborazione con Rai Documentari, il film racconta l’atleta audace, forte, fiero, inarrivabile, ma anche l’uomo dotato di una simpatia naturale e immediata.

“Questo film documentario su Dino – commenta il regista Samuele Rossi – mi ha regalato l’opportunità di unire le mie due grandi passioni: cinema e basket. Nessuno aveva mai raccontato sullo schermo le straordinarie gesta di Meneghin e finalmente riempiamo quel vuoto. Ed ovviamente si unisce a questo anche la felicità di presentare il film a Firenze, dove ormai vivo da anni e città nel quale ho continuato a giocare con passione nel Dlf. Spero infatti che quest’evento, al quale ho voluto invitare tutte le società del territorio, possa diventare una festa del basket fiorentino, soprattutto per le nuove generazioni”.