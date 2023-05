A Firenze arriva Tananai, concerto al Mandela Forum

Firenze, 5 maggio 2023 – Questo è un momento d’oro per Tananai, che dopo il successo di Sanremo e il concertone del Primo Maggio, ha iniziato un tour trionfale che lo porta in riva all’Arno. Sarà in concerto mercoledì 10 maggio al Mandela Forum di Firenze.

La tappa, prevista in origine al Tuscany Hall, è stata spostata nel più capiente palasport. Restano validi i tagliandi già acquistati. Tananai si esibirà in concerto proponendo al pubblico una versione live inedita dei suoi migliori successi accompagnato dalla sua band, in una formazione più estesa che vede alle chitarre Riccardo Onori ed Enrico Wolfgang Cavion, alle tastiere Daniel Bestonzo, al basso Lucio Fasino e alla batteria Donald Renda, con la direzione artistica di Stefano Clessi. Durante il tour nei palasport Tananai indosserà diversi capi e accessori Gucci selezionati appositamente per lui. Chiuso il “Tananai – Live 2023 – Palasport”, l’avventura live di Tananai continuerà poi con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, a partire da giugno al Cortona Comics di Cortona (Arezzo) e al Mamamia di Senigallia, continuando nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music, Flowers Festival di Collegno (Torino), Live in Genova Festival, Pordenone Live, Sonic Park Matera, Arena Musa di Benevento, ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (Venezia), Viper Summer Festival di Cinquale (Massa Carrara), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di Gallipoli (Lecce), al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (Reggio Calabria), Sotto Il Vulcano Fest di Catania, presso i Cantieri Culturali alla Zisa in occasione del Green Pop Festival di Palermo, esibirsi al celebre Red Valley Festival di Olbia, per concludere con speciali appuntamenti al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre e alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma venerdì 25 settembre. Tananai è pronto a scatenarsi, divertire ed emozionare, circondato dal proprio pubblico nel tour “Tananai – Live 2023 – Palasport”: sarà l’occasione per presentare dal vivo il suo ultimo successo “Tango”, classificatosi quinto al Festival di Sanremo 2023, certificato doppio disco di platino e stabile in Top10 nelle classifiche Spotify Italia e Fimi/Gfk dei singoli più venduti, e i brani contenuti in “Rave, Eclissi”, il suo primo album di inediti certificato disco di platino, contenente le hit “Abissale” (disco di platino), “Sesso Occasionale” (doppio disco di platino) e “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino). I biglietti (posti numerati da 29 a 59 euro) sono ancora disponibili sui siti ufficiali www.bitconcerti.it, www.friendsandpartners.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.friendsandpartners.it.