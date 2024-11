A Fiesole arriva Moreno Il Biondo: il cofondatore degli Extraliscio in concerto

Fiesole (Firenze), 4 novembre 2024 - Moreno “Il Biondo” Conficconi calca i palcoscenici da quando aveva 14 anni. Già leader dell’Orchestra di Raoul Casadei e co-fondatore degli Extraliscio, ha sempre lavorato per elevare la musica popolare italiana, superando i confini della tradizione e aprendo dialoghi sonori innovativi. “Viaggio nella musica popolare” è il progetto musicale che presenterà mercoledì 6 novembre al Teatro di Fiesole, nell’ambito della rassegna “Autunno Fiesolano”. Al suo fianco ci saranno gli E-Wired Empathy, super-band composta da nomi noti della world music, del pop, del rock e della musica d’autore. I biglietti (posto unico 6 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804).

Dopo l’esperienza con gli Extraliscio, Moreno Il Biondo sta vivendo una rinascita artistica, incentrata sulla musica popolare in tutte le sue forme: un percorso che non si limita alla riscoperta del Liscio, ma coinvolge anche altre tradizioni popolari, come la Taranta, con l’obiettivo di creare uno scambio culturale con musicisti di diversa estrazione e ampliare i confini della World Music. Prende forma così la rilettura contemporanea di diversi generi folklorici italiani, valorizzandone l'importanza storica, culturale e sociale. Moreno è accompagnato in questo progetto musicale da una straordinaria formazione di musicisti, tra cui spicca la voce della cantante salentina Stefania Morciano. Nota per la sua partecipazione alla Notte della Taranta e per il suo timbro vocale inconfondibile e profondo, Stefania è uno dei cuori pulsanti del progetto. Con la sua intensa interpretazione, riesce a trasportare il pubblico attraverso le tradizioni del Sud Italia, in particolare del Salento, rendendo la musica popolare vibrante e sorprendente. Accanto a Stefania, il progetto vede la partecipazione di musicisti di altissimo livello: Roberto Gualdi, batterista di lunga esperienza noto per il suo lavoro con PFM, Lucio Dalla e Roberto Vecchioni, porta solidità ritmica e versatilità alla performance. Luca Nobis, chitarrista e direttore didattico del prestigioso CPM di Milano, arricchisce il progetto con la sua visione musicale e virtuosismi. Giovanni Amighetti, produttore di artisti internazionali spesso con Real World Records, è il motore creativo dietro la produzione musicale, riuscendo a far dialogare tradizione e modernità in modo armonioso utilizzando alla bisogna vecchi synth analogici. Non mancano giovani talenti come Fabio Barbero ai fiati e alla fisarmonica, che aggiunge freschezza e dinamismo con i suoi virtuosismi strumentali, e Alberto Pantaleo al basso, che offre una base solida su cui si costruisce l’intera struttura sonora. I visual che accompagnano il concerto sono parte integrante dell’esperienza, amplificando l’impatto emotivo dello spettacolo e trasportando il pubblico in un viaggio visivo e sonoro unico. Il progetto spazia attraverso un ampio ventaglio di generi: dal folk romagnolo al ritmo ipnotico della Taranta salentina, passando per la sperimentazione contemporanea e la musica popolare siciliana, in un connubio che celebra la diversità delle tradizioni popolari italiane. Grazie alla varietà delle influenze e al talento dei protagonisti, il “Viaggio nella musica popolare” di Moreno Il Biondo offre una reinterpretazione contemporanea della musica popolare italiana, riuscendo a emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età. “La contaminazione è già un ricordo – spiega Moreno Conficconi - è stata una fase del percorso che da Raoul Casadei agli Extraliscio e alla mia orchestra Grande Evento ho vissuto, costruito e interpretato. Con David Rhodes e E-Wired Empathy arriva l’occasione di elevare e fare crescere la musica romagnola, il Liscio, come una delle massime espressioni anche contemporanee della musica popolare italiana. Siamo alla sua evoluzione, in questo modo il mio clarinetto in DO e la mia musica entrano nella World Music internazionale”. Autunno Fiesolano è realizzato con il contributo di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Officine Mario Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno 5 minuti a piedi dal teatro)