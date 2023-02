Conference League, Italiano studia le mosse anti-Braga. Idea Castrovilli

Gaetano Castrovilli

Fiorentina, marea viola in Portogallo: 1.600 in marcia verso Braga

Firenze, 14 febbraio 2023 – Conto alla rovescia per l’andata dello spareggio di Conference League tra Braga e Fiorentina. Si gioca in Portogallo (in uno stadio davvero unico) e per i viola questa sfida ha un doppio significato: continuare il sogno europeo (ma fare fuori il Braga sarà difficile) e riscattarsi dalle ultime deludenti prestazioni in campionato.

Mister Italiano cerca di ridare vigore al gioco della squadra fin qui apparsa lenta e incapace di trasformare l’insistito possesso palla in occasioni da gol e, soprattutto, in gol.

I viola recuperano Igor (che dovrebbe tornare al centro della difesa) e Barak che potrebbe giocarsi un posto a centrocampo. Possibile vedere in campo anche Castrovilli, brillante ma sfortunato protagonista del finale della partita in casa della Juve. A causa del grave infortunio la sua qualità nelle giocate è molto mancata ai viola in questi mesi. Più probabile, però, che Castrovilli venga utilizzato a partita in corso (nella ripresa) piuttosto che dal primo minuto, visto che gli mancano i 90 minuti nelle gambe. A centrocampo, dunque, con Amrabat e Bonaventura potrebbe vedersi Mandragora, con Barak comunque in pista.

Davanti ci sarà Gonzalez e, archiviato l’esperimento di Kouame attaccante centrale, dovrebbe toccare a Jovic guidare l’attacco., con Cabral pronto a subentrare.