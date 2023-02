Fiorentina, marea viola in Portogallo: 1.600 in marcia verso Braga

Tifosi viola

Firenze, 14 febbraio 2023 – Alla fine il contingente di tifosi della Fiorentina in Portogallo, per seguire l’andata dello spareggio di Conference League con il Braga, sarà di 1.600 unità. Non pochi, anzi, anche se potevano essere di più. Nelle scorse settimane erano pervenute alle varie associazioni dei tifosi oltre 2.000 richieste, ma il Braga non ha concesso biglietti ulteriori rispetto alla capienza del settore ospiti dell'Estádio Municipal. Sta di fatto che i tifosi in partenza nelle prossime ore saranno tantissimi. La marea viola è pronta a sostenere i ragazzi di Italiano, reduci da un periodo complicato in campionato, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque partite.



La voglia di Europa e di Fiorentina rimane in ogni caso tantissima, testimonianza ne è la grande partecipazione infrasettimanale, con almeno due giorni di ferie da prendere al lavoro ed un esborso economico non indifferente. La maggior parte dei tifosi partirà nella giornata di domani, qualcun altro direttamente giovedì mattina. Gettonatissimo l'arrivo nella vicina Oporto (a circa 60 chilometri) per poi spostarsi a Braga con autobus di linea in meno di un'ora. Gli aeroporti di partenza/arrivo restano comunque i più disparati, ognuno ha cercato il volo più economico e la logistica migliore. L'obiettivo comune è quello di ritrovarsi al Municipal a poche ore dal fischio d'inizio per incitare la Fiorentina e tenere (almeno) la qualificazione aperta in vista del ritorno.



Attesa molto diversa rispetto a quella che ha preceduto la trasferta di campionato in casa della Juventus, con il tifo organizzato che ha deciso di boicottare il settore ospiti dell'Allianz Stadium a causa dell'alto costo del biglietto (circa 55 euro con la prevendita) e dell'obbligo di registrazione al sito bianconero. I club organizzati stavolta ci saranno tutti ed a livello sonoro sicuramente i tifosi viola faranno la loro parte. Chi resterà a Firenze si radunerà in viola club, circoli, bar ed abitazioni private al fine di vedere in compagnia la partita.



Domani la squadra si allenerà in mattinata (ore 10:45) e pranzerà al centro sportivo prima di partire nel pomeriggio alla volta del Portogallo. In serata, alle 18.30 locali (le 19.30 in Italia) è prevista la conferenza stampa di mister Vincenzo Italiano e di un calciatore della Fiorentina.